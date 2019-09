Sassuolo-SPAL 3-0: Caputo e Duncan riportano i neroverdi alla vittoria

Il Sassuolo supera per 3-0 la SPAL al Mapei Stadium: decidono la doppietta di Caputo e la rete di Duncan. Annullato un goal a Murgia.

Il di Roberto De Zerbi batte 3-0 la di Leonardo Semplici nella gara domenicale delle 12.30 della quarta giornata di . Archiviata dunque la brutta sconfitta contro la di sette giorni fa.

A partire meglio sono però gli ospiti, decisi a cavalcare il clima di entusiasmo che si è creato dopo la vittoria sulla nell'ultimo turno di campionato. Guidati dalle iniziative di Di Francesco e Petagna, la SPAL non riesce però a trovare la chiave giusta per aprire la porta di Consigli, nonostante un paio di uscite spericolate del portiere neroverde.

A sbloccare la gara per il Sassuolo ci pensa allora Caputo, bravo ad accompagnare Defrel in un contropiede magistralmente diretto dall'attaccante francese, intelligente a servire l'ex al momento giusto.

Scenario che si ripete poi nel recupero del primo tempo. Al termine di un'altra bella azione da parte dei padroni di casa, Berardi trova infatti un assist di spalla per un liberissimo Caputo che, senza pensarci due volte, spedisce la palla sotto l'incrocio dei pali. Da segnalare nel corso della prima frazione anche il brutto infortunio al ginocchio per D'Alessando, costretto a lasciare il campo prima dell'1-0.

10 - 10 gol nelle prime quattro giornate rappresentano un record per il Sassuolo dopo le prime quattro partite giocate in una stagione di Serie A. Esplosivi.#SassuoloSPAL — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 22, 2019

Nella ripresa a legittimare la vittoria del Sassuolo è poi il goal di Duncan, confermato dal VAR dopo essere stato inizialmente annullato per fuorigioco. Da sottolineare anche in questo caso l'intelligente assist di Berardi, particolarmente ispirato.

Sul finale di gara c'è, infine, spazio per un goal annullato a Murgia. A essere in fuorigioco in questa occasione è Petagna, con il VAR che ha impiegato oltre tre minuti per prendere una decisione definitiva.

Il Sassuolo con questa vittoria vola così al momentaneo settimo posto in classifica a quota sei punti. La SPAL resta invece ferma a tre, con il rischio di essere agganciata dalla e superata dalla .

IL TABELLINO

SASSUOLO-SPAL 3-0

Marcatori: 26’ Caputo, 45'+2' Caputo, 50' Duncan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Traoré (63' Magnanelli); Berardi, Caputo (72' Locatelli), Defrel (79' Boga). All.: De Zerbi

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic (76' Felipe); D'Alessandro (25' Sala), Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco (65' Floccari), Petagna. All.: Semplici

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Traore (SA), Ferrari (SA), Tomovic (SP), De Zerbi (SA), Peluso (SA), Kurtic (SP)

Espulsi : Nessuno