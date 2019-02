Sassuolo-SPAL 1-1: botta e riposta tra Peluso e Petagna

Parità nel derby tra Sassuolo e SPAL: Peluso in goal nel primo tempo, risponde nella ripresa il calcio di rigore realizzato da Petagna.

Botta e risposta al Mapei Stadium tra Sassuolo e SPAL nel derby dell'Emilia-Romagna (1-1). Zampata di Peluso nel primo tempo, rigore di Petagna nella ripresa.

Primo tempo dai ritmi molto bassi, con entrambe le squadre che fanno grande fatica ad arrivare nei pressi dei portieri avversari. Il Sassuolo si sveglia per primo dopo la mezz'ora: destro di Boga di poco a lato, goal annullato a Demiral per un fallo di mano precedente.

Sono preludi al goal di Peluso, che veste per pochi secondi i panni di bomber navigato. SPAL troppo spuntata in avanti, col solo Floccari a metterci grande impegno.

Nella ripresa la squadra di De Zerbi si adagia eccessivamente sul vantaggio ed alla prima occasione viene punita da Petagna, che realizza il calcio di rigore concesso dal VAR per fallo di Magnanelli su Floccari. Il palo salva i neroverdi sul colpo di testa di Felipe.

Nel finale non sortiscono gli effetti sperati per nessuno dei due tecnici gli ingressi in campo dei vari Odgaard, Antenucci, Dickmann e Di Francesco. L'ultima emozione è il rosso diretto dell'arbitro Maresca a Duncan per un duro intervento nei confronti di Missiroli.

I GOAL

43' PELUSO 1-0 - Bellissima girata di sinistro in area di rigore da attaccante puro sulla palla inattiva battuta da Sensi.

68' PETAGNA 1-1 - Potente sinistro sotto la traversa che non lascia scampo a Consigli.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SPAL 1-1

MARCATORI: 43' Peluso (SA), 68' rig. Petagna (SP)

SASSUOLO (3-5-2) Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi (86' Di Francesco), Magnanelli, Djuricic (62' Duncan), Rogerio; Boga, Matri (75' Odgaard).

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe; Murgia, Valoti (86' Dickmann), Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna (90' Paloschi), Floccari (75' Antenucci).

L'articolo prosegue qui sotto

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Valoti, Peluso, Magnanelli, Duncan, Rogerio

ESPULSI: Duncan