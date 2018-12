Sassuolo, sorriso De Zerbi: Boateng torna tra i convocati

Il Sassuolo ritrova tra i convocati Kevin Prince Boateng dopo l'infortunio, ma De Zerbi non lo rischia: "Partirà dalla panchina".

Kevin-Prince Boateng torna nella lista dei convocati del Sassuolo : l'ex attaccante del Milan ha smaltito l'infortunio e torna a disposizione di De Zerbi, che ha già però dichiarato di non volerlo rischiare dal primo minuto.

Nella complicata partita casalinga contro l'Atalanta Boateng partirà dalla panchina, come confermato dallo stesso allenatore: " Boateng forse farà uno spezzone di gara, non possiamo permetterci di rischiare di perdere giocatori per tanto tempo ".

Torna tra i convocati anche Duncan dopo l'ultima assenza: il Sassuolo recupera importanti pedine in vista del nuovo anno. Questo l'elenco dei convocati neroverdi:

Portieri : Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori : Dell'Orco, Lirola, Magnani, Marlon, Peluso, Rogerio.

Centrocampisti : Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Sensi.

Attaccanti : Babacar, Berardi, Boateng, Brignola, Di Francesco, Matri, Trotta.

