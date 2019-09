Sassuolo-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Il Sassuolo ospita la Sampdoria nella seconda giornata di Serie A 2019/2020: tutte le informazioni per seguire il match in diretta tv e streaming.

Ildi Roberto De Zerbi affronta ladi Eusebio Di Francesco nella seconda giornata di . Teatro dell'incontro sarà il MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, pronto a ospitare la prima gara casalinga dei neroverdi.

Il Sassuolo la prima giornata di campionato l'ha infatti vissuta a , dove contro i granata di Walter Mazzarri si è dovuto arrendere a una sconfitta. 2-1 il risultato finale, con i neroverdi che hanno però visto subito in goal all'esordio con la nuova maglia Francesco Caputo.

L'ex attaccante dell' ha infatti mostrato di essersi già integrato al meglio nel progetto tecnico di De Zerbi, il quale si è detto entusista per la prestazione mostrata da Caputo e compagni nel corso del secondo tempo. Da migliorare invece la prestazione nella prima parte di gara, dove il Sassuolo è apparso troppo timido e distratto.

I padroni di casa sono quindi alla ricerca dei primi punti in questa Serie A, così come la Sampdoria. I blucerchiati nella prima giornata sono infatti stati superati per 3-0 dalla a Marassi, dove il grande protagonista dell'incontro è stato Ciro Immobile (doppietta per lui).

Esordio complicato dunque per Eusebio Di Francesco, il quale dopo l'incontro ha dichiarato di essere soddisfatto per l'approccio alla gara mostrato dai suoi ragazzi, salvo poi chiedere una maggiore attenzione in fase difensiva e una maggiore aggressività in attacco. Aspetti che il tecnico abruzzese vuole vedere in campo già contro il Sassuolo.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sulla partita Sassuolo-Sampdoria: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-SAMPDORIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Sassuolo-Sampdoria DATA 1 settembre 2019, ore 20.45 DOVE MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia ARBITRO Luca Pairetto (Nichelino) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO SASSUOLO-SAMPDORIA

, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020, andrà in scena al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia alle ore 20.45. Ad arbitrare l'incontro sarà Luca Pairetto di Nichelino.

La gara Sassuolo-Sampdoria sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato all'evento è SKY SPORT (253 del satellite), sul quale sarà possibile seguire il programma 'Sky Calcio Show' a partire dalle ore 20.00. Seguirà poi il post-gara.

Anche durante tutta questa stagione Sky trasmetterà 7 gare di ogni giornata di Serie A mentre le restanti 3 partite andranno in onda su DAZN.

Sassuolo-Sampdoria sarà visibile anche in diretta in grazie alla piattaforma Sky Go. Ogni abbonato Sky (in possesso di questa funzione nel proprio abbonamento) potrà così seguire l'incontro sul sito web dedicato o attraverso l'app ufficiale. Sky offre questo servizio per permettere di assistere alla gara anche in mobilità.

De Zerbi dovrebbe confermare gran parte dell'undici titolare visto in campo contro il Torino nella prima giornata di Serie A. Unico cambio in difesa dovrebbe essere quello che vedrà Peluso prendere il posto di Rogerio. Scelta obbligata, in quando il difensore brasiliano ha rimediato una lesione al menisco esterno destro.

Altra novità sarà il ritorno in campo di Berardi dopo la squalifica. A saltare dovrebbe così essere Bourabia, non al meglio, con De Zerbi orientato a schierare un centrocampo a tre con Traoré, Obiang e Locatelli e un tridente d'attacco formato da Berardi, Caputo e Boga. Torna disponibile anche Magnanelli, anche lui out per squalifica contro il Torino.

Di Francesco dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara contro la Lazio. Unico cambio a centrocampo dovrebbe essere quello che vedrà Jankto al posto di Linetty. Confermata invece la difesa con la coppia Colley-Murillo a protezione di Audero.

Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Ramirez (favorito su Gabbiadini), Caprari e Quagliarella, con la presenza dell'attaccante napoletano che per qualche istante è stata messa in dubbio. Torna dalla squalifica invece Depaoli mentre resta ai box Maroni. Il centrocampista argentino sta infatti svolgendo un lavoro personalizzato dopo l'infortunio e il suo rientro è previsto al momento dopo la sosta per le nazionali.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari G., Peluso; Traoré, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Caprari.