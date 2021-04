Sassuolo-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo ospita la Sampdoria nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Sampdoria

Sassuolo-Sampdoria Data: 24 aprile 2021

24 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronta in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nel confronto di centro classifica della 33ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono ottavi in classifica con 49 punti, frutto di 13 successi, 10 pareggi e 9 sconfitte, e in caso di successo potrebbero accorciare le distante dal 7° posto, occupato dalla Roma; i genovesi si trovano in 9ª posizione a quota 42, a -7 dai rivali, con un cammino di 12 vittorie, 6 pareggi e 14 k.o.

Bilancio leggermente favorevole ai neroverdi nei 7 precedenti casalinghi in Serie A, con 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante affermazioni blucerchiate. Il Sassuolo viene da una sconfitta contro l'Inter e 3 vittorie consecutive, fra cui l'ultima di prestigio sul Milan al Meazza, nelle precedenti 4 giornate, la Sampdoria ha collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive, la più recente allo Scida con il Crotone.

Domenico Berardi è il miglior marcatore degli emiliani con 13 goal, mentre Fabio Quagliarella è il bomber dei genovesi con 11 centri all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-SAMPDORIA

Sassuolo-Sampdoria si disputerà la sera di sabato 24 aprile 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale Sassuolo-Sampdoria sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Tifosi e appassionati, mediante DAZN, potranno vedere Sassuolo-Sampdoria in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare precedentemente la app e in seguito avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Due indisponibili per problemi fisici nelle fila neroverdi in vista della gara contro la Sampdoria: si tratta di Caputo in attacco e Romagna in difesa. Oltre a loro mancherà anche lo squalificato Djuricic. De Zerbi, dopo l'exploit di San Siro, potrebbe lanciare dal 1' Raspadori in attacco, relegando in panchina il francese Defrel. Sulla trequarti spazio ad Hamed Traoré accanto a Berardi e Boga (favorito su Haraslin). In mediana tornerà titolare Maxime Lopez, che scalzerà Obiang e agirà accanto a Locatelli. In difesa a destra possibilità per Toljan, viste le tre gare in una settimana, con Rogerio a sinistra e al centro la coppia composta da Chiriches o Marlon e Gian Marco Ferrari.

Ranieri potrebbe non avere ancora a disposizione il terzino Bereszynski e Torregrossa, entrambi out per problemi fisici, mentre spera di recuperare Ekdal. In attacco la coppia titolare vedrà ancora Gabbiadini affiancare l'esperto bomber Quagliarella, con Keita che tuttavia scalpita. Candreva e uno tra Jankto o Damsgaard presidieranno le due fasce, mentre in mezzo si vedranno ancora una volta Thorsby e Adrien Silva. In difesa, davanti al portiere Audero, a destra conferma per Alex Ferrari, Yoshida rientra dalla squalifica e può sostituire Tonelli accanto a Colley. Augello a sinistra.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.