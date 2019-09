Sassuolo-Sampdoria 4-1: Tripletta di Berardi, Di Francesco affonda

Il Sassuolo travolge 4-1 la Sampdoria, il protagonista della gara è Berardi che realizza una tripletta. A segno anche Traoré e Quagliarella su rigore.

Serata da incubo per la che, dopo la pesante sconfitta subita alla prima contro la , perde anche sul campo del per 4-1. Decisiva la tripletta di Berardi, ex pupillo proprio del tecnico blucerchiato Di Francesco.

De Zerbi sorprende tutti schierando Traoré dietro Berardi e Caputo, in difesa Peluso sostituisce l'infortunato Rogerio. Nella Sampdoria c'è Leris nel tridente con Ramirez e Quagliarella: fuori sia Caprari che Gabbiadini.

Gli ospiti partono meglio e collezionano tre buone occasioni nei primi dieci minuti, poi però si scatena Berardi che nel giro di un quarto d'ora realizza addirittura una tripletta .

Il primo goal è una facile deviazione su cross rasoterra di Caputo, il secondo invece lo realizza di testa su cross di Duncan mentre il terzo arriva col classico tiro a giro di sinistro sul secondo palo.

La Sampdoria, completamente tramortita, prima dell'intervallo perde anche Vieira che rimedia un rosso diretto per un brutto fallo su Peluso e lascia in dieci i blucerchiati.

A inizio ripresa Di Francesco lascia Leris negli spogliatoi e prova a coprirsi con Barreto, ma il Sassuolo cala subito il poker con Traoré.

Il rigore trasformato da Quagliarella serve solo a rendere meno pesante la sconfitta mentre il Sassuolo allo scadere colpisce anche un palo: per la Sampdoria è notte fonda, al 'Mapei Stadium' è la notte di Berardi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SAMPDORIA 4-1

Reti: 29', 36' e 43' Berardi, 47' Traoré (Sas), 67' rig. Quagliarella (Samp)

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli 6,5; Müldür 6,5, Marlon 6, G.Ferrari 6, Peluso 6; Duncan 6,5 (79' Mazzitelli sv), Obiang 6,5, Locatelli 6 (84' Djuricic sv); Traorè 7; Berardi 8 (75' Boga 6), Caputo 7.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero 5,5; Bereszynski 5, Colley 4,5, Murillo 4,5, Murru 5; Ekdal 5,5, Vieira 4, Jankto 5,5 (54' A.Ferrari 6); Ramirez 5 (61' Caprari 5,5), Quagliarella 6, Leris 5 (46' Barreto 5,5).

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: Colley (Samp), Duncan (Sas), Quagliarella (Samp), Caprari (Samp)

Espulsi: Vieira (Samp)