Sassuolo-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida in casa la Salernitana nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Serie A non si ferma. Tre turni in una settimana. Occasione per il Sassuolo di mettere da parte il periodo in chiaroscuro dopo i tre k.o. di fila con Roma, Torino e Atalanta. Grande voglia di riscatto anche per la Salernitana che cerca ancora la prima vittoria nella stagione (ottenuto un punto nel match infrasettimanale contro l'Hellas Verona).

Dunque due squadre bisognose di punti si affronteranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica pomeriggio. L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2009-2010: successo per il Sassuolo in entrambe le occasioni. All'andata 3-2 per i neroverdi, al ritorno 4-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-SALERNITANA

Sassuolo-Salernitana si disputerà nel pomeriggio di domenica 26 settembre 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 15.00.

La sfida tra Sassuolo e Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX, o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I tifosi potranno vedere Sassuolo-Salernitana in diretta streaming, mediante DAZN, anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS e Android e di avviare la partita selezionandola dal palinsesto. Al termine del confronto gli highlights della gara e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti anche per la visione on demand.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronata di Sassuolo-Salernitana su DAZN sarà di Andrea Calogero, commento tecnico affidato a Fabio Bazzani.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità di seguire Sassuolo-Salernitana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Successivamente, dal calcio d'inizio al fischio finale, sarete aggiornati minuto per minuto su ciò che accade sul terreno di gioco del Mapei Stadium.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

SALERNITANA (3-5-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kastanos, L. Coulibaly, Di Tacchio, M. Coulibaly, Ranieri; Gondo, Djuric.