Sassuolo-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida la Salernitana nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi affronta la Salernitana di Davide Nicola nell'8ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono undicesimi in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i campani si trovano in 13ª posizione a quota 7, con un cammino di un successo, 4 pareggi e 2 k.o.

L'unica partita casalinga giocata finora in Serie A dal Sassuolo contro la Salernitana il 26 settembre 2021 è terminata con un successo di misura per 1-0 dei neroverdi. Di Berardi la rete della vittoria per la squadra di Dionisi sui granata, all'epoca guidati da Fabrizio Castori.

Gli emiliani sono reduci da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle precedenti 4 giornate di campionato, i granata invece hanno ottenuto 3 pareggi e una sconfitta casalinga contro il Lecce.

Il centrocampista Davide Frattesi è il miglior marcatore del Sassuolo con 2 goal all'attivo, mentre l'attaccante franco-senegalese Boulaye Dia è il bomber della Salernitana con 3 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-SALERNITANA

Sassuolo-Salernitana si giocherà il pomeriggio di domenica 2 ottobre 2022 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-SALERNITANA IN TV

Il confronto Sassuolo-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 215 del satellite), che può essere attivato al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Salernitana su DAZN è stata affidata a Federico Zanon, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

SASSUOLO-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà seguire la sfida Sassuolo-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e sui vari dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà prima preoccuparsi di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo la fine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con GOAL potrete seguire la partita Sassuolo-Salernitana anche in diretta testuale sul sito. Sul portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SALERNITANA

Dionisi si affiderà al 4-3-3 e con ogni probabilità dovrà ancora rinunciare per infortunio a Berardi e Traoré, oltre che a Defrel e Müldür. Davanti, nel tridente con Laurienté e Pinamonti, potrebbe trovar posto Kyriakopoulos. A centrocampo la regia sarà affidata a Maxime López, con Frattesi e Thorstvedt mezzali. In difesa, davanti a Consigli, Toljan e Rogerio agiranno da esterni bassi, mentre Ayhan e Gian Marco Ferrari saranno i due centrali.

Nicola ritrova il regista Bohinen, subito titolare, e risponderà schierando i campani con il 3-5-2. Davanti al portiere Sepe, in difesa la linea a tre formata da Bronn, Daniliuc e il rientrante Lovato (Fazio invece è ancora acciaccato). Candreva e Mazzocchi presidieranno le due fasce, Lassana Coulibaly e Maggiore (ma spera anche Vilhena) mezzali. In attacco tandem composto da Piatek (favorito su Bonazzoli) e Dia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime López, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Mazzocchi; Piatek, Dia. All. Nicola