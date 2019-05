Sassuolo-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo sfida la Roma nell'anticipo della 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi sfida la di Claudio Ranieri nell'anticipo serale del sabato della 37ª e penultima giornata di . Gli emiliani si trovano al 10° posto in classifica con 42 punti (gli stessi della , ma sono in vantaggio sugli emiliani negli scontri diretti) e un cammino di 9 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte, i capitolini sono sesti con 62 punti (a pari merito con il , ma soccombono nei confronti dei rossoneri negli scontri diretti), frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte, e continuano a inseguire la zona Champions, con l' che dista appena 3 punti.

Domenico Berardi e Khouma Babacar sono i migliori marcatori della squadra neroverde con 7 goal segnati a testa, mentre 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il giocatore più prolifico dei giallorossi con un bottino di 10 reti in 26 presenze. Il Sassuolo è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta, la Roma invece ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-ROMA

Sassuolo-Roma si giocherà sabato 18 maggio 2019 alle ore 20.30 al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sarà il 12° confronto in Serie A fra le due formazioni.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ROMA IN TV E STREAMING

L'anticipo Sassuolo-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA

De Zerbi dovrà rinunciare a Sensi per una frattura alla mano e avrà assenti anche Bourabia a centrocampo per squalifica e Magnani in difesa per infortunio. Potrebbe dunque operare diverse variazioni rispetto alla precedente gara con il . In difesa Adjapong insidia Lirola sulla destra, mentre Rogerio (favorito) potrebbe scalzare a sinistra Peluso. A centrocampo è probabile il ritorno in regia di Magnanelli, con l'innesto di Locatelli da mezzala con Duncan. Nel tridente d'attacco dovrebbe invece rivedersi dal 1' Berardi a destra, con Boga a sinistra e Djuricic 'finto nueve' o Babacar al centro.

Ranieri pensa alla conferma sul piano tattico del 4-3-3 con cui ha superato la all'Olimpico. Davanti Kluivert ed El Shaarawy dovrebbero agire ai lati di Dzeko. A centrocampo si ferma Lorenzo Pellegrini: al suo posto potrebbe rivedersi dal 1' capitan De Rossi, con Zaniolo e Nzonzi mezzale, ma non va esclusa l'opzione Cristante. Mirante è ormai inamovibile fra i pali, dietro Florenzi e Kolarov saranno i terzini, mentre Fazio farà coppia con Manolas.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy.