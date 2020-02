Sassuolo-Roma, Petrachi si fida di Dzeko capitano: "Sa trascinare i compagni"

Il ds della Roma ha commentato il nuovo ruolo di Dzeko, con Pellegrini che non indosserà la fascia da capitano: "Ma è anche lui un leader".

Ad ogni sessione di calciomercato sembra sul punto di lasciare la , ma alla fine Edin Dzeko continua ad essere l'attaccante principe dei giallorossi. Prima punta nel 4-2-3-1 stagionale, il bosniaco ha già segnato nove reti in questa . Ora la prima da capitano.

Contro il , infatti, Dzeko indossa la fascia, segno di come sia divenuto importante in questi anni. Partito Florenzi, senza vecchi compagni leggendari come Totti e De Rossi è ora il quasi 34enne a ergersi a massimo leader in campo della formazione romanista.

A DAZN, ha parlato di Dzeko il ds giallorosso Petrachi:

"Il discorso del capitano è molto relativo allo spogliatoio, a volte è l'allenatore a decidere investendo il giocatore che ha più leadership e carisma. La decisione non spetta sempre alla società"

Pellegrini, romano e romanista, poteva essere il nuovo capitano, nella tradizione degli ultimi decenni. Ma alla fine è Dzeko il prescelto: