Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Under e Boga dal 1'

Sassuolo col 4-3-1-2 e Djuricic dietro Berardi e Boga, Ranieri punta su Under e Zaniolo. Juan Jesus dal 1', De Rossi in panchina.

Le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-1-2) Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Berardi, Boga. All. De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri.

già salvo e senza obiettivi, in piena corsa per un posto in Champions. Crocevia fondamentale per i giallorossi, in campo al Mapei Stadium per la penultima di campionato.

Ranieri propone Juan Jesus al posto dell'infortunato Manolas, in mediana Cristante e Nzonzi, con Under, Zaniolo ed El Shaarawy a sostegno di Dzeko.

De Zerbi col 4-3-1-2, dove Djuricic agirà tra le linee dietro il tandem Berardi-Boga. Magnanelli perno basso, in retroguardia Lirola e Rogerio terzini con Demiral-Ferrari coppia centrale.