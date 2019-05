Sassuolo-Roma: formazioni, canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo ospita la Roma nell'anticipo della 37ª giornata di Serie A: emiliani tranquilli al 10° posto, i giallorossi inseguono il 4° posto.

La di Claudio Ranieri continua il lungo inseguimento al 4° posto e va a far visita in trasferta al di Roberto De Zerbi, ormai matematicamente salvo e privo di obiettivi particolari nel finale di stagione, nella 37ª e penultima giornata di . I capitolini occupano il 6° posto in classifica con 62 punti: sono a pari merito con il ma pagano dazio nei confronti dei rossoneri negli scontri diretti, e hanno davanti a sé l' , distante 3 lunghezze.

Gli emiliani si trovano invece a metà graduatoria in 10ª posizione a quota 42 punti, stesso punteggio della , che sopravanzano però nei confronti diretti. La Roma ha ottenuto 7 punti nelle ultime 3 gare disputate, con 2 vittorie e un pareggio, il Sassuolo 4 punti, avendo riportato una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

'Il Faraone' Stephan El Shaarawy, autore di 10 goal in 26 presenze, per i giallorossi, e Domenico Berardi e Khouma Babacar, a segno 7 volte ciascuno, per i neroverdi, sono i migliori marcatori in campionato delle due squadre.

SASSUOLO-ROMA: DATA E ORA

Sassuolo-Roma è in programma la sera di sabato 18 maggio 2019 nella cornice del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.

La sfida Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN

La telecronaca della sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN, oltre che in tv, potranno godersi la partita Sassuolo-Roma sempre in diretta streaming anche sui loro pc, tablet e smartphone.

Goal dà la possibilità ai suoi lettori di seguire Sassuolo-Roma anche in diretta testuale.

Poco dopo il fischio finale della gara, Sassuolo-Roma sarà disponibile on demand su DAZN

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

Assenze pesanti per De Zerbi, che dovrà fare a meno per infortunio di Sensi (frattura alla mano e stagione praticamente finita), Magnani e Peluso, e per squalifica di Bourabia. Acciaccati anche Adjapong e Marlon, a disposizione ma non al meglio della condizione. Entrambi partiranno dunque probabilmente dalla panchina. Davanti a Consigli, in difesa Lirola e Rogerio saranno i due terzini, con Demiral e Gian Carlo Ferrari a comporre la coppia centrale. In mezzo al campo, visto il k.o. di Sensi, la regia sarà affidata a Magnanelli, con Duncan e Locatelli mezzali. Davanti tornerà Berardi a sinistra dopo l'attacco influenzale, mentre a destra ci sarà Boga. Al centro del tridente, infine, ci sono 2 opzioni: o Djuricic 'finto nueve' o Babacar centravanti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA

Forfait pesante anche per Ranieri, che nella sfida di Reggio Emilia dovrà rinunciare a Manolas in difesa per un problema alla caviglia. Il greco non è stato nemmeno convocato e al suo posto al centro del reparto arretrato ci sarà Marcano accanto a Fazio. Per il resto al livello tattico il tecnico di Testaccio potrebbe far ritorno al 4-2-3-1, con l'argentino Pastore che insidia sulla trequarti Zaniolo per completare accanto a Kluivert ed El Shaarawy il trio alle spalle del centravanti Dzeko. In mediana chiede spazio De Rossi, che potrebbe essere riproposto dal 1' accanto al recuperato Pellegrini, senza escludere l'ipotesi Cristante.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; De Rossi, Lo. Pellegrini; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

SASSUOLO-ROMA: I DIFFIDATI

Nessun giocatore diffidato per il Sassuolo, che non avrà giocatori a rischio squalifica. Sono invece 3 i calciatori che verrebbero puniti con un turno di stop in casa Roma in caso di sanzione disciplinare con i neroverdi: Dzeko, Florenzi e Schick con un'ammonizione salterebbero la sfida successiva contro il di D'Aversa.

ULTIMI PRECEDENTI

Sassuolo e Roma si sono affrontati complessivamente 11 volte nella storia della Serie A. Il bilancio è decisamente favorevole ai giallorossi, visto che gli emiliani finora non sono mai riusciti a vincere contro di loro: 7 le vittorie capitoline e 4 i pareggi. Roma schiacciasassi in particolare nelle sfide in casa neroverde, con 5 vittorie su altrettante gare finora disputate.

Anche nel match d'andata disputatosi il 26 dicembre scorso all'Olimpico i giallorossi, allora guidati da Eusebio Di Francesco, si imposero 3-1, con reti di Perotti, Schick e Zaniolo per la Lupa e di Babacar per gli emiliani. Nella scorsa stagione si registrarono invece un pareggio per 1-1 nel match di andata nella capitale, e un successo di misura per 1-0 della Roma nella sfida di ritorno al Mapei Stadium.