Sassuolo-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma fa visita al Sassuolo nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Vietato sbagliare per la di Claudio Ranieri, che va a far visita al di Roberto De Zerbi nella 37ª e penultima giornata di e sarà costretta a centrare la vittoria se non vorrà vedersi spegnere le residue speranze di qualificazione alla prossima . I capitolini sono sesti con 62 punti, gli stessi conquistati dal , con cui soccombono però negli scontri diretti, e continuano l'inseguimento al 4° posto, attualmente occupato dall' , che ha 3 lunghezze di vantaggio.

Gli emiliani dal canto loro si trovano in 10ª posizione in classifica a quota 42 punti a pari merito con la , verso la quale sono tuttavia in vantaggio nei confronti diretti, e hanno di fatto poco da chiedere al loro finale di stagione.

Ranieri perde in difesa Manolas per un infortunio alla caviglia e rilancia al suo posto Marcano accanto a Fazio, mentre potrebbe dare spazio a De Rossi in mediana e a Pastore sulla trequarti. De Zerbi deve rinunciare a Sensi, che ha chiuso la stagione in anticipo per una frattura alla mano, e ha il dubbio Djuricic-Babacar in attacco. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-ROMA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Sassuolo-Roma DATA 18 maggio 2019, 20.30 DOVE Mapei Stadium-Città del Tricolore, Reggio Emilia ARBITRO Fabio Maresca TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SASSUOLO-ROMA

Sassuolo-Roma si disputerà la sera di sabato 18 maggio 2019 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, con fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'anticipo Sassuolo-Roma. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in , se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app o collegando al proprio televisore di casa una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o un decoder Sky Q.

La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN, oltre che in tv, potranno godersi in diretta streaming Sassuolo-Roma anche sui loro personal computer, tablet e smartphone.

De Zerbi dovrà fare i conti con diverse assenze: salteranno la sfida interna con i giallorossi Bourabia per squalifica, Sensi, Magnani e Peluso per infortunio. Nel tridente offensivo rientrerà dal 1' Berardi dopo l'attacco influenzale. Con lui è sicuro del posto Boga come ala sinistra, mentre al centro è ballottaggio fra l'ex blucerchiato Djuricic, che agirebbe eventualmente come 'falso nueve', e Babacar. A centrocampo la regia sarà affidata alla bandiera Magnanelli, con Duncan e Locatelli che agiranno da mezzali. Dietro, davanti al portiere Consigli, Lirola e Rogerio saranno i terzini e Demiral e Gian Carlo Ferrari formeranno la coppia centrale. A disposizione, ma non al meglio e dunque destinati alla panchina, Adjapong e Marlon.

La Roma torna al 4-2-3-1 dopo averlo abbandonato per qualche giornata. In difesa sarà Juan Jesus a prendere il posto di Manolas, inguaiato da un problema alla caviglia. A centrocampo De Rossi ha recuperato ma potrebbe partire dalla panchina, a favore della coppia Cristante-Nzonzi. In attacco ci sono due ballottaggi: Zaniolo-Pastore e Under-Kluivert, mentre è sicuro il posto di Dzeko ed El Shaarawy.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.