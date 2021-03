Sassuolo-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo ospita la Roma nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida la Roma di Paulo Fonseca nella 29ª giornata di Serie A, in un match che mette in palio punti pesanti per la zona europea. Gli emiliani sono ottavi in classifica con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, hanno 10 lunghezze di ritardo dalla Lazio, che li precede, ma devono recuperare la sfida contro l'Inter; i capitolini si trovano al 6° posto a quota 50, con un cammino di 15 successi, 5 pareggi e 8 k.o.

Il bilancio dei 7 precedenti in Serie A in casa dei neroverdi pende decisamente dalla parte dei giallorossi, che hanno vinto 5 gare a fronte di un pareggio e di un affermazione del Sassuolo. Quest'ultima è arrivata nel confronto più recente, giocatosi il 1° febbraio 2020 (4-2 per i ragazzi di De Zerbi con doppietta di Caputo e reti di Djuricic e Boga).

Il Sassuolo viene da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria, e non gioca una partita dal 17 marzo (sconfitta 3-2 con i granata), essendo stata rinviata per Covid la sfida successiva con l'Inter, mentre la Roma è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte di fila nelle ultime 4 giornate.

Francesco Caputo e Domenico Berardi sono i due migliori marcatori dei neroverdi con 11 goal, mentre il francese Jordan Veretout è l'attuale bomber della Roma a quota 10 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-ROMA

Sassuolo-Roma si disputerà il pomeriggio di sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La partita, che sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, inizierà alle ore 15.00.

La sfida Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Chi lo preferisse potrà seguire Sassuolo-Roma anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nella prima ipotesi occorrerà assicurarsi di aver precedentemente scaricato la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità per seguire il confronto del Mapei Stadium in streaming è costiuita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Tramitepotrete seguireancheCollegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni salienti.

De Zerbi avrà ai box Bourabia e Romagna e potrebbe non disporre di Berardi e Caputo, rientrati acciaccati dalla Nazionale azzurra. Il ruolo di centravanti potrebbe essere dunque ricoperto dal francese Defrel, favorito su Raspadori, mentre sulla trequarti, accanto a Djuricic e Boga, potrebbe trovar spazio Haraslin, in vantaggio su Traoré. In mediana si rivedrà la coppia composta da Locatelli e Maxime López, favoriti su Magnanelli e Obiang. Davanti al portiere Consigli, sulle due corsie laterali Müldur e Rogerio partono favoriti per giocare da terzini su Toljan e Kyriakopoulos, mentre al centro Chiriches affiancherà Gian Marco Ferrari.

Molte assenze per Fonseca, chiamato ad allestire una formazione d'emergenza contro i neroverdi. Sono ben 8 i giocatori giallorossi che potrebbero saltare la trasferta di Reggio Emilia: Ibañez e Villar sono infatti squalificati, mentre Kumbulla, la cui stagione è già conclusa, Mkhitaryan e il lungodegente Zaniolo saranno out per infortunio e Smalling, Veretout e Cristante viaggiano verso il forfait, anche se non è da escludere il recupero in extremis. Davanti sarà confermato Borja Mayoral come punta centrale, con lo spagnolo Pedro ed El Shaarawy a sostegno sulla trequarti. In mediana coppia di interni composta da Lorenzo Pellegrini e Diawara. A destra giocherà a Karsdorp, mentre a sinistra potrebbe essere dirottato Bruno Peres, con Spinazzola arretrato da centrale mancino nella difesa a tre con Mancini e Fazio. Fra i pali ci sarà Pau López.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime López; Haraslin, Djuricic, Boga; Defrel.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, L. Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral.