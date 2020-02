Sassuolo-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida la Roma nell'anticipo serale del 22° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi ospita la di Paulo Fonseca nell'anticipo serale del sabato della 22ª giornata di . Gli emiliani sono quindicesimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, i capitolini invece si trovano in 4ª posizione con 39 punti, un cammino di 11 successi, 6 pareggi e 4 k.o., e una lunghezza di vantaggio sull' , 5ª.

I neroverdi non hanno mai vinto nei 6 precedenti casalinghi in Serie A: di 5 vittorie giallorosse e un pareggio il bilancio. Considerando anche le gare in trasferta, fra le squadre affrontate almeno 3 volte nel massimo campionato, la Roma è l'unica contro cui il Sassuolo non è mai riuscito a spuntarla.

Al Mapei Stadium si confronteranno il 4° miglior attacco casalingo del campionato, quello del Sassuolo (21 reti), e la miglior difesa in trasferta, quella della Lupa (appena 7 reti subite). Lorenzo Pellegrini è il grande ex della partita, avendo collezionato 11 reti in 54 presenze complessive con la maglia neroverde dal 2015 al 2017.

Entrambe le squadre vengono da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate. Domenico Berardi, con 9 reti, è il miglior marcatore del Sassuolo, mentre Edin Dzeko è il bomber della Roma con 9 centri stagionali in campionato.

Se il bosniaco andasse a segno contro i neroverdi, diventerebbe il 7° giocatore nella storia della Roma ad aver segnato almeno 100 goal in tutte le competizioni (al momento è fermo a quota 99). In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma Data: 01 febbraio 2020

01 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SASSUOLO-ROMA

Sassuolo-Roma si disputerà la sera di sabato 1 febbraio 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 14° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Sassuolo-Roma, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sassuolo-Roma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Sassuolo-Roma in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

De Zerbi si affiderà al consueto 4-2-3-1. Davanti Caputo agirà da centravanti, con Berardi, Djuricic e Boga a supporto sulla trequarti. In mediana Obiang, preferito a Magnanelli, accanto a Locatelli. Al centro della difesa il recuperato Gian Marco Ferrari dovrebbe giocare da centrale accanto a Romagna, con Toljan e Kyriakopoulos terzini. Fra i pali ci sarà Consigli. Torna fra i convocati Defrel, non ci saranno i nuovi acquisti E. Gómez e Haraslin e Magnani, di rientro dal prestito al .

Partiranno probabilmente dalla panchina i nuovi acquisti Carles Pérez e Villar, con Fonseca che dovrebbe puntare sugli uomini che conosce meglio. In attacco ci sarà il solito Dzeko, alle sue spalle a sostegno agiranno sulla trequarti Under, Lorenzo Pellegrini e Kluivert, quest'ultimo favorito su Perotti. In mediana, k.o. Diawara, giocherà Veretout in coppia con Cristante. In difesa duello Spinazzola contende una maglia a Santon e Kolarov, e potrebbe giocare proprio a sinistra al posto del serbo. In porta, nonostante la papera nel Derby, ci sarà ancora Pau López, con Mancini e Smalling a comporre la coppia centrale.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.