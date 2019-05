Sassuolo-Roma, cori e striscioni per De Rossi: contestato Pallotta

I tifosi della Roma, anche in occasione della sfida con il Sassuolo, si sono schierati con De Rossi e contestato Pallotta e la società.

E’ un finale di stagione estremamente complicato, quello che sta vivendo la . Dopo un’annata che già di suo è stata condita da alti e bassi che in vari momenti hanno scosso non poco l’ambiente, a rendere di nuovo tutto incandescente è stata la decisione della società di non rinnovare il contratto di Daniele De Rossi .

Il capitano giallorosso, dopo 18 anni di militanza ininterrotta, si appresta a vivere i suoi ultimi giorni da giocatore della Roma e, come già ampiamente palesato nel corso delle ultime intense giornate, la tifoseria ha deciso di schierarsi apertamente dalla sua parte e contro il club.

Anche in occasione di -Roma l a tifoseria giallorossa, che già si è fatta ampiamente sentire nei giorni scorsi tanto nella capitale quanto a Trigoria, ha duramente contestato James Pallotta e intonato cori in favore di Daniele De Rossi .

“Lode a te Daniele ultimo imperatore”, lo striscione esposto dai sostenitori della Roma #SassuoloRoma pic.twitter.com/un36m8puwN — Renato Maisani (@RenatoMaisani) 18 maggio 2019

Prima del calcio di avvio, dal settore del Mapei Stadium nel quale sono sistemati i supporter della Roma, è partito a più riprese il coro “ Pallotta pezzo di m**** ”, ma contestato è stato anche Mauro Baldissoni .

De Rossi e i tifosi della Roma: un amore ricambiato #SassuoloRoma #DAZN pic.twitter.com/rXUjynnNmT — DAZN (@DAZN_IT) 18 maggio 2019

Diversi anche gli striscioni esposti: uno recitava “ Lode a te Daniele ultimo imperatore ”, un altro “ De Rossi eterno capitano, Pallotta eterno riposo ”.