Sassuolo-Roma 0-0: I giallorossi non segnano, Champions più lontana

Si è chiusa sullo 0-0 la sfida che ha visto protagoniste Sassuolo e Roma. Per i giallorossi un punto che allontana il quarto posto.

Un punto che serve a poco, che anzi rende ancor più in salita la strada che conduce al quarto posto e ad una prossima stagione ancora da protagonista in . La non riesce andare oltre al pareggio sul campo del e rischia di vedere svanire qui quello che era il suo ultimo grande obiettivo dell’annata. Le speranze della squadra di Ranieri, sono ora praticamente affidate ai risultati e , ovvero le avversarie di turno delle dirette concorrenti e .

Al Mapei Stadium, partita fin da subito complicata per gli uomini di Ranieri che, dopo un primo squillo di Cengiz Under, ben presto perdono il pallino del gioco lasciandolo di fatto nelle mani del Sassuolo per tutta la prima frazione. Una Roma sin troppo compassata quella vista a Reggio Emilia. Sortite offensive prevedibili ed un possesso sterile, hanno permesso ai padroni di casa non solo di prendere sempre più fiducia, ma anche di guadagnare quei metri in campo che poi hanno consentito loro di portarsi in con una certa pericolosità dalle parti di Mirante.

Sassuolo quindi meglio nel primo tempo, ma incapace di raccogliere i frutti di quanto seminato. I neroverdi si sono fatti preferire a livello di fluidità e velocità, al momento di concludere però hanno spesso difettato in lucidità. Lo 0-0 con il quale si è andato negli spogliatoi, ha riassunto quindi in maniera efficace quanto fatto vedere da una Roma timida, ma comunque insidiosa in un paio di occasioni e da un Sassuolo più sciolto ma poco concreto.

Nella ripresa, il Sassuolo va subito vicino al vantaggio in un paio di occasioni, quella che si vede nei secondi 45’ è però una Roma diversa. I giallorossi, dopo aver corso il doppio pericolo, iniziano a macinare gioco e a credere concretamente nella vittoria. I ragazzi di Ranieri provano a mettere in campo tutto ciò che resta dopo un’annata lunga e faticosa, al momento di concludere si trovano a fare i conti o con un Consigli in ottima serata, o con la sfortuna che si palesa sotto forma dei legni colpiti da Dzeko e da Kluivert.

La Roma cerca fino all’ultimo secondo e in ogni modo quella rete che non arriva (in pieno recupero ne verrà annullata una a Fazio). La Champions è ora più lontana, i prossimi minuti di campionato diranno quanto.

60% - Antonio #Mirante è il portiere dei cinque maggiori campionati europei 2018/19 con la miglior percentuale di clean sheet (60%, sei su 10), fra gli estremi difensori con almeno cinque presenze. Muro.#SassuoloRoma pic.twitter.com/drZP1lx5qp — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 maggio 2019

IL TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 0-0

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli 6,5; Lirola 6, Demiral 6, Ferrari 6, Rogerio 6; Locatelli 6,5 (92’ Adjapong s.v.), Magnanelli 6,5, Duncan 6; Djuricic 6 (77’ Brignola 6); Berardi 6,5, Boga 6,5 (81’ Di Francesco s.v.). All. De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Mirante 6; Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6,5; Cristante 6,5, Nzonzi 6; Under 5,5 (65’ Kluivert 5,5), Zaniolo 5,5 (65’ Pastore 6), El Shaarawy 6 (78’ Perotti 6); Dzeko 6. All. Ranieri.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Zaniolo (R), Magnanelli (S), Fazio (R), Juan Jesus (R), Nzonzi (R), Brignola (S)

Espulsi: Nessuno