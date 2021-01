Sassuolo-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi e il Parma di Roberto D'Aversa si sfidano nel derby emiliano, valido per la 18ª giornata del campionato di . I neroverdi si trovano al 7° posto in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, i gialloblù sono invece penultimi a quota 12 (a pari merito con il , terzultimo) con un cammino di 2 successi, 6 pareggi e 9 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 8 volte nel derby emiliano, con un bilancio favorevole al Parma di 5 successi, 2 sconfitte e un pareggio. I ducali conducano anche nelle 4 gare giocate in casa del Sassuolo, dove hanno riportato finora 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il Parma ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di Serie A contro il Sassuolo (4 su 8) e in particolare non ha subito neanche una rete nelle tre più recenti. Il Sassuolo, invece, attualmente a 29 punti, conquistando 3 punti nelle ultime 2 giornate, potrebbe stabilire il proprio primato assoluto nel girone di andata del massimo campionato, attualmente costituito dai 31 punti della stagione 2015/16.

I neroverdi arrivano da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare giocate in campionato, mentre i gialloblù sono reduci da un periodo negativo e hanno collezionato 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 giornate. Domenico Berardi, che non sarà della partita per infortunio, è il miglior marcatore del Sassuolo con 7 reti, dall'altra parte spiccano i 4 goal di Gervinho, che è il giocatore più prolifico del Parma. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-PARMA

Sassuolo-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il derby emiliano, che sarà il 9° in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il derby emiliano Sassuolo-Parma, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure, ancora, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguirla in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia e Roberto Cravero.

Tifosi e appassionati, grazie a DAZN, potranno vedere Sassuolo-Parma in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e di selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights del derby emiliano e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

De Zerbi dovrà fare i conti con due assenze pesanzi: non potranno scendere in campo nel derby, infatti, Berardi, k.o. per infortunio, e lo squalificato Obiang. Oltre a loro mancheranno Bourabia, anch'egli infortunato, e Romagna, che non è ancora pronto dopo il lungo stop. Davanti al portiere Consigli, in difesa a destra Muldur è in vantaggio su Toljan e Ayhan, a sinistra agirà Kyriakopoulos (favorito su Rogerio) e in mezzo Chiriches e Gian Marco Ferrari comporranno la coppia centrale. In mediana uno tra Magnanelli o Maxime López affiancherà il regista Locatelli. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle del bomber Caputo, che sarà supportato sulla trequarti da Traoré, Defrel (in ballottaggio con Djuricic) e Boga.

Tante assenze per D'Aversa, con Hernani squalificato e ben 8 giocatori ai box per infortunio: Gagliolo, Osorio, Balogh, Iacoponi, Valenti, Laurini, Nicolussi Caviglia e Karamoh, tutti non recuperabili per il derby. Nel tridente d'attacco Inglese è in ballottaggio con Cornelius come centravanti, con Kucka e Gervinho ad affiancarlo nel ruolo di esterni alti. In mediana il playmaker sarà Brugman, con Kurtic e uno tra Cyprien o Sohm a completare il reparto.. Fra i pali ci sarà Sepe, mentre in difesa giocheranno gli unici calciatori disponibili: Busi e Bruno Alves saranno i due centrali, con Grassi a destra e Giuseppe Pezzella sulla fascia mancina.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Traoré, Defrel, Boga; Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Grassi, Busi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Cyprien, Brugman, Kurtic; Kucka, Inglese, Gervinho.