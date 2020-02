Sassuolo-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida il Parma nel Derby emiliano della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi sfida il di Roberto D'Aversa nel Derby emiliano della 24ª giornata di . I neroverdi sono dodicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mentre i gialloblù dividono l'8°posto con e a quota 32, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.

Bilancio di perfetta parità nelle 3 sfide finora disputate in Serie A fra le due squadre in casa del Sassuolo, con una vittoria per parte e un pareggio. I neroverdi trovano il goal in casa da 11 gare di fila, se andassero a segno anche con i ducali, stabilirebbero un nuovo primato nel massimo campionato italiano.

Il Parma nonostante sia la squadra della Serie A che subisce più tiri in porta, ben 426 totali, 19 in media a partita, ha la 5ª miglior difesa del campionato con 30 goal subiti, alle spalle di , , e . Il Sassuolo, invece, è 3° nella classifica dei passaggi riusciti (85,8%).

Il tecnico neroverde De Zerbi cercherà di trovare 3 vittorie consecutive per la prima volta in Serie A, ma contro il Parma finora non ha mai vinto, riportando un pareggio e 2 sconfitte.

Il Sassuolo viene da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Parma ha collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 partite giocate.

Francesco Caputo è il bomber neroverde con 11 goal realizzati, Andreas Cornelius è invece il miglior marcatore dei gialloblù con un bottino di 8 reti. Il danese trovò contro il Parma la sua prima rete in Serie A nel settembre 2017. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-PARMA

Sassuolo-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è in programma per le ore 15.00. Sarà l'8° derby emiliano fra le due squadre in Serie A.

Il Derby emiliano Sassuolo-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sassuolo-Parma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di seguire Sassuolo-Parma in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

De Zerbi avrà indisponibile sulla trequarti Traoré, alle prese con una distorsione alla caviglia: al suo posto è vivo il ballottaggio fra Defrel, che potrebbe ritrovare il campo dal 1', e Djuricic. Berardi e Boga completeranno il terzetto alle spalle del centravanti Caputo. In mediana conferma per il tandem composto da Obiang e Locatelli. Tutto invariato in difesa. Davanti al portiere Consigli, Toljan e Kyriakopoulos saranno i due terzini, con Romagna e Gian Marco Ferrari a comporre la coppia centrale. Indisponibili per infortunio anche Chiriches e Tripaldelli.

Continua l'emergenza infortuni per D'Aversa: dopo i vari Inglese, Barillà, Adorante, Sepe e Scozzarella, sono k.o. anche Kucka, che ha riportato un problema ai flessori della coscia sinistra, e Kulusevski, che smaltita la lesione muscolare all’ileopsoas sinistro, accusa ora una sindrome retto-adduttoria e non è stato convocato. Nel tridente d'attacco con Caprari e Cornelius dunque l'ivoriano Gervinho, riaggregato al gruppo da giovedì, potrebbe spuntarla su Sprocati e Siligardi. A centrocampo, Brugman agirà in cabina di regia, con Hernani e Kurtic mezzali. Fra i pali Colombi dovrebbe ancora essere preferito a Radu, mentre in difesa non dovrebbero esserci sorprese, con Iacoponi e Bruno Alves centrali e Darmian e Gagliolo come esterni bassi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Gervinho