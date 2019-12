Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: Callejon e Luperto dal 1'

Gattuso sceglie il suo 4-3-3 con Callejon al posto di Lozano, Milik la prima punta. Emergenza in difesa. Duncan e Muldur per De Zerbi.

Le formazioni ufficiali di - :

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Il posticipo tra Napoli e Sassuolo chiude questa domenica di . Un Napoli in grande crisi, con Gattuso alla seconda partita, punta a fare punti e ritrovare la vittoria in un campo non semplice.

De Zerbi insiste ancora dul 4-2-3-1, con Muldur e Kyriakopoulos esterni di difesa. A centrocampo Obiang e Locatelli compongono la linea mediana, mentre Duncan viene schierato nella curiosa posizione di ala destra.

Gattuso sceglie il tridente d'attacco ancora con Milik titolare, ai suoi fianchi giocano Callejon e Insigne. Lozano finisce in panchina. Centrocampo guidato da Fabian Ruiz in regia. Difesa in totale emergenza con Manolas e Luperto.