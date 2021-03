Sassuolo-Napoli, goal di Berardi o autogol di Maksimovic?

Il Sassuolo passa in vantaggio con una punizione di Berardi leggermente deviata da Maksimovic. Goal o autogol?

Giallo a Reggio Emilia sul goal che ha portato in vantaggio il Sassuolo contro il Napoli. I dubbi riguardano l'attribuzione della rete.

La punizione mancina e tagliata di Berardi dalla destra, infatti, è stata leggermente deviata di testa da Maksimovic beffando così Meret. Una deviazione decisiva, insomma.

Il tiro di Berardi era diretto nello specchio della porta, ma probabilmente senza il tocco del difensore serbo sarebbe stato facile preda di Meret.

La Lega, almeno per il momento, ha quindi attribuito l'autogol a Maksimovic. Una decisione definitiva però, come sempre accade in questi casi, arriverà solo nelle prossime ore.