Sassuolo-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida il Napoli nel posticipo domenicale del 17° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo la sconfitta all'esordio, Gennaro Gattuso cerca la prima vittoria da allenatore del nella trasferta in Emilia contro il di Roberto De Zerbi, posticipo domenicale serale della 17ª giornata di .

I partenopei si trovano all'8° posto in classifica con e a quota 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, gli emiliani occupano l'11ª posizione assieme a e con 19 punti e un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Sono 6 i precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei neroverdi e vedono una prevalenza dei pareggi, 3, a fronte di 2 successi dei partenopei e di un'unica vittoria dei padroni di casa. Quest'ultima risale al 23 agosto 2015, quando la squadra di Di Francesco superò di misura per 2-1 quella di Sarri con le reti di Floro Flores e Sansone a vanificare il goal iniziale di Hamsik.

I 21 punti collezionati dal Napoli fino a questo momento rappresentano la peggior partenza in campionato degli azzurri dal 2000/2001, stagione in cui ci fu la retrocessione in Serie B. Se Gattuso dovesse perdere anche contro il Sassuolo, eguaglierebbe con 2 sconfitte consecutive in Serie A all'esordio sulla panchina partenopea il primato negativo stabilito da Carlo Mazzone e Zdenek Zeman.

Se dovesse scendere in campo, Lorenzo Insigne raggiungerebbe Ciro Ferrara al 6° posto dei giocatori più presenti con la maglia del Napoli in tutte le competizioni (322 presenze). I partenopei hanno fatto registrare 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, i neroverdi invece hanno collezionato 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Arkadiusz Milik è il miglior marcatore del Napoli con 6 goal segnati: l'ultima volta che il cannoniere azzurro aveva meno di 7 goal dopo 16 partite è stato nella stagione 2000/2001, con Nicola Amoruso a quota 5.

Fra i neroverdi Domenico Berardi, che con i campani fece il suo esordio in Serie A nel settembre 2013, e Francesco Caputo, si dividono il primato di giocatori più prolifici della squadra con 8 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Napoli

Sassuolo-Napoli Data: 22 dicembre 2019

22 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SASSUOLO-NAPOLI

Sassuolo-Napoli si disputerà la sera di domenica 22 dicembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La partita sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi di e sarà la 13ª fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo Sassuolo-Napoli, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma Sky Calcio Club, condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Sassuolo-Napoli anche in diretta mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

De Zerbi non recupera Consigli: fra i pali ci sarà nuovamente il dodicesimo Pegolo. In difesa al centro Romagna e Marlon potrebbero far scivolare in panchina Gian Marco Ferrari, mentre vista la squalifica di Toljan, Muldur e Kyriakopoulos saranno i due terzini. Sulla mediana agiranno Magnanelli e Locatelli. In attacco, ancora out per infortunio Defrel, Caputo sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Berardi, Djuricic e Boga.

Gattuso potrebbe preferire Lozano a Callejón nel tridente offensivo con Milik e Insigne. A centrocampo Fabian Ruiz in regia, con Allan e Zielinski al suo fianco. Dietro, davanti al portiere Meret, visto l'infortunio di Koulibaly e la squalifica di Maksimovic, toccherà probabilmente al giovane Luperto far coppia con Manolas. Il classe 1996 ha accusato però un leggero fastidio muscolare in allenamento che lo ha costretto a fermarsi. Nel caso in cui non ce la facesse, sarebbe Hysaj ad essere adattato come centrale. Nessun dubbio invece sulle fasce, con Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui sulla fascia sinistra. Indisponibili anche Malcuit, Ghoulam, Karnezis e Tonelli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.