Sassuolo-Napoli 2-2: rimonta neroverde, i partenopei rallentano

Il Napoli spreca il doppio vantaggio e non va oltre il 2-2 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La squadra di Luciano Spalletti trova l'uno-due con Fabian Ruiz e Mertens in avvio di ripresa, ma subisce la reazione degli emiliani, che nel finale pareggiano con Scamacca e Ferrari.

Il Sassuolo si conferma ancora una volta in stagione l'ammazza-big: la squadra di Dionisi ferma la capolista dopo aver battuto Juventus e Milan.

Nel Sassuolo, Dionisi conferma dal primo minuto il tridente formato da Berardi, Raspadori e Scamacca. Dall'altra parte, Spalletti conferma per la seconda volta in stagione lo stesso undici della partita precedente. Senza Anguissa e Osimhen, i partenopei si schierano con il solito 4-3-3: in avanti c'è ancora Mertens, con Lozano e Insigne ai lati.

È il Napoli a partire meglio e creare subito qualche grattacapo alla difesa emiliana. Al 6', Zielinski appoggia per Fabian Ruiz, che calcia a botta sicuro ma trova il compagno di squadra. La squadra di Spalletti continua a spingere e ci riprova al 15': azione manovrata dei partenopei con il cross di Fabian Ruiz e la torre di Di Lorenzo per Zielinski. Il polacco ci prova da pochi passi ma la sua conclusione sorvola la traversa.

Poco più tardi, ed esattamente al 27', si vede anche Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli va via a Berardi e prova a beffare Consigli con un tocco di punta. Il portiere del Sassuolo è bravissimo e non si fa sorprendere. Il monologo degli azzurri prosegue con Lozano, che tenta il cross e trova la deviazione di Rogerio, che per pocco non beffa il suo compagno Consigli. Per sua fortuna, la sfera finisce oltre la linea di fondo.

Nel finale di tempo, il Sassuolo tenta una timida reazione con le conclusioni di Raspadori e Ferrari, entrambe neutralizzate da Ospina.

In avvio di ripresa non c'è Insigne: è Elmas a rilevare il capitano del Napoli, rimasto negli spogliatoi per un risentimento muscolare al polpaccio.

Il Napoli sblocca il risultato al 51': il Sassuolo sbaglia in uscita, Mertens è bravo a rubare la palla a Ferrari. La sfera finisce a Zielinski, che appoggia a rimorchio per Fabian Ruiz: lo spagnolo prende la mira e con un diagonale mancino rasoterra batte Consigli.

Nonostante il vantaggio, la squadra di Spalletti continua a premere sull'acceleratore e trova il raddoppio al 59': azione orchestrata da Mertens, che dopo una ragnatela di passaggio con Lozano e Zielinski batte Consigli con una conclusione con il destro.

Il Napoli perde Fabian Ruiz per l'infortunio all'adduttore: al suo posto rientra Politano, tornato a disposizione di Spalletti dopo la negatività al Covid-19.

Il Sassuolo non ci sta e prova a scuotersi dopo l'uno-due degli avversari. La squadra di Dionisi trova la rete che riapre il match al 71': Kyriakopoulos pesca Scamacca nel cuore dell'area di rigore, l'ex Genoa controlla e batte a rete a volo con un destro che fulmina Ospina.

Nel Napoli si fa male anche Koulibaly, che è costretto a chiedere il cambio e lascia il posto a Juan Jesus.

Il Sassuolo alza il baricentro e guadagna campo, spaventando un Napoli sempre più chiusi nei primi 40 metri. A pochi secondi dal 90' la formazione neroverde trova il goal del pari: sul calcio di punzione di Berardi, Ferrari salta più in alto di tutto e con un colpo di testa chirurgico manda la palla alle spalle di Ospina.

Nel finale, il Sassuolo trova anche il tris: Berardi ruba la palla a Rrhamani e serve Defrel, che batte Ospina nell'angolino con un tiro mancino a incrociare. L'arbitro convalida, ma viene richiamato all'On-field-review del VAR e annulla. Dopo sei minuti di recupero, Pezzuto dichiara concluse le ostilità: Sassuolo-Napoli finisce 2-2.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

Marcatori: 51' Fabian Ruiz (N), 59' Mertens (N), 72' Scamacca (S), 89' Ferrari (S)

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (61' Kyriakopoulos); Frattesi (77' Harroui), Lopez, Traore (61' Matheus Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (88' Defrel).

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (80' Koulibaly), Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian (66' Politano); Lozano (73' Demme), Mertens (66' Petagna), Insigne (46' Elmas).

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Rogerio (S), Berardi (S), Politano (N), Henrique (S), Demme (N), Defrel (S)

Espulso: Spalletti per proteste