Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: giocano Ibrahimovic e Rebic

Pioli conferma Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic, rientra Conti in difesa. De Zerbi con Raspadori alle spalle di Caputo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. Allenatore De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Ultima chiamata per il , che deve assolutamente battere il se vuole ancora sperare di entrare in Europa. Serata speciale quella di Reggio Emilia per Donnarumma che taglia il traguardo delle 200 presenze in rossonero.

Davanti a lui rientra Conti a destra, confermatissimo Theo Hernandez dall'altra parte. Kjaer e Romagnoli al centro della difesa. Kessié e Bennacer in mezzo al campo. Ibrahimovic gioca regolarmente titolare, alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Panchina per Bonaventura.

De Zerbi schiera Peluso al posto dello squalificato Ferrari e preferisce Rogerio a Kyriakopoulos sulla sinistra. A centrocampo rientra Bourabia accanto a Locatelli. Si rivede il giovane Raspadori che agirà dietro Caputo insieme a Berardi e Harasling, fuori Caputo e Djuricic.