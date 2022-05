Sassuolo-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Milan

Sassuolo-Milan Data: 22 maggio 2022

22 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Serie A è giunta all’ultima giornata, con lo scudetto ancora da assegnare. In questo senso, la partita di cartello è Sassuolo-Milan visto che i rossoneri occupano il primo posto della graduatoria con due punti di vantaggio sull’Inter.

Come dichiarato dal tecnico Dionisi e da altri esponenti della società, il Sassuolo non regalerà nulla al Milan. C’è infatti la volontà di chiudere al meglio la stagione, facendo per l’ennesima volta bella figura contro una big. In questo campionato, infatti, gli emiliani sono stati capaci di vincere in trasferta contro Milan, Inter e Juventus.

Il Milan, dal canto suo, ha l’occasione per vincere uno scudetto che manca dalla bacheca rossonera dalla stagione 2010/11. Alla formazione di Stefano Pioli basta un punto contro il Sassuolo per festeggiare lo scudetto, indipendentemente da quello che sarà il risultato dell’Inter. La compagine milanista, infatti, può aggiudicarsi il campionato anche in caso di arrivo a pari punti con i cugini nerazzurri.

Da quando il Sassuolo è in Serie A, ovvero dalla stagione 2013/14, è riuscito a battere il Milan 6 volte equamente divise tra casa e trasferta. L’ultimo successo casalingo contro i rossoneri risale al campionato 2015/16: un 2-0 arrivato grazie ai goal di Duncan e Sansone.

Il focus su Sassuolo-Milan prevede altre informazioni che troverete nelle righe seguenti: presenti, infatti, i canali per assistere al match in tv e streaming e gli aggiornamenti relativi alle formazioni.

ORARIO SASSUOLO-MILAN

La sfida tra neroverdi e rossoneri è in programma per domenica 22 maggio 2022, al ’Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Sassuolo-Milan. Questa piattaforma è visibile sia sulle moderne smart tv che sui televisori non di ultima generazione. In questo secondo caso, sarà necessario avere un TIMVISION BOX, un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Con le smart tv, invece, basterà accedere all’apposita app.

SASSUOLO-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, DAZN dà la possibilità ai propri abbonati di godersi partite come appunto Sassuolo-Milan in streaming, scaricando l’app per smartphone e tablet oppure accedendo al sito ufficiale tramite pc e notebook. Il match sarà disponibile per intero on demand, così come i suoi highlights.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Pierluigi Pardo racconterà per DAZN la partita del ‘Mapei Stadium’, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL, Sassuolo-Milan verrà seguita integralmente attraverso la classica diretta scritta. Sul nostro portale troverete le formazioni ufficiali, il racconto della gara minuto per minuto e le dichiarazioni post partita.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

4-2-3-1 da parte di Dionisi, che può diventare un 4-3-3 nel caso in cui Matheus Henrique venisse preferito a Traoré. L’ex Empoli dovrebbe giocare nel trio alle spalle di Scamacca, completato da Berardi e Raspadori. Frattesi e Lopez formeranno la diga di centrocampo, mentre davanti a Consigli verranno schierati Müldür, Chiriches, Ferrari e Rogério.

Modulo speculare scelto da Pioli, che ha diversi dubbi dal centrocampo in su. Bennacer insidia Kessié per giocare vicino a Tonali, Messias è come al solito in ballottaggio con Saelemaekers e Rebic ha qualche chance di giocare al posto di Giroud. Per il resto spazio a Krunic e Leao per completare il trio sulla trequarti, a Maignan tra i pali e ad una difesa composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud.