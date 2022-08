Sassuolo-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida il Milan nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SASSUOLO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Milan

Sassuolo-Milan Data: 30 agosto 2022

30 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN , Zona DAZN (numero 214 del satellite)

, Zona DAZN (numero 214 del satellite) Streaming: DAZN

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ospita il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A. Gli emiliani sono dodicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, mentre i milanesi dividono la vetta della graduatoria a quota 7 assieme ad altre 5 formazioni, con un cammino di 2 vittorie e un pareggio.

Nei 9 precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei neroverdi, i rossoneri conducono nelle statistiche con 6 vittorie e 3 affermazioni degli emiliani. Le 6 affermazioni del Diavolo sono arrivate consecutivamente nelle ultime 6 gare fuoricasa, mentre le prime 3 erano state appannaggio degli emiliani.

Il Sassuolo, reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro lo Spezia, sarà poi domenica 4 settembre allo Zini contro la Cremonese. Il Milan, invece, che ha battuto nell'impegno più recente il Bologna a San Siro, sfiderà sabato 3 settembre l'Inter nel Derby della Madonnina.

I rossoneri sono la vittima preferita in Serie A di Domenico Berardi: il calabrese ha realizzato 10 goal in carriera al Milan, di cui 8 fra le mura amiche, compresa una quaterna e una tripletta.

La partita del Mapei Stadium evoca ricordi positivi per i milanesi: nella scorsa stagione, infatti, una doppietta di Olivier Giroud e un goal di Frank Kessié regalò matematicamente lo Scudetto alla squadra di Pioli. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan si disputerà la sera di martedì 30 agosto 2022 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 19ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN TV

L'anticipo del 4° turno di Serie A, Sassuolo-Milan, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Milan su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

SASSUOLO-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno vedere Sassuolo-Milan in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL permetterà ai suoi lettori di seguire il match Sassuolo-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

Dionisi si affiderà al consueto 4-3-3 e dovrà rinunciare ai soli Müldur e Hamed Junior Traoré, entrambi infortunati. Davanti il greco Kyriakopoulos si candida per completare il tridente offensivo accanto a Berardi e Pinamonti. A centrocampo Maxime López agirà da playmaker, con Matheus Henrique e Frattesi mezzali. Dietro, davanti al portiere Consigli, Toljan e Rogerio agiranno da terzini, con Erlic e Gian Marco Ferrari che comporranno la coppia centrale difensiva.

Pioli avrà ancora ai box Ibrahimovic e Krunic, infortunati, ma potrà contare sul resto della rosa. Prevedibile un po' di turnover in attacco, con Saelemaekers che potrebbero rimpiazzare dal 1' Messias e De Ketelaere e completare la linea di trequarti accanto a Rafael Leão. Il francese Giroud sarà confermato come centravanti, mentre in mediana sarà riproposta la coppia Bennacer-Tonali. In difesa a destra spazio a Florenzi per Calabria, con Theo Hernández sulla fascia mancina e in mezzo la coppia Tomori-Kalulu. In porta ci sarà il francese Maignan.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.