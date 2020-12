Sassuolo-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match d'alta classifica, la sorpresa Sassuolo ospita la capolista Milan: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Big match d'alta classifica in per il 14esimo turno, con e distanti appena cinque lunghezze: i neroverdi hanno fin qui ottenuto 23 punti e si trovano in piena zona , mentre i rossoneri sono in vetta alla graduatoria con 28.

Nell'ultimo turno di campionato il Sassuolo ha pareggiato contro la , mentre il Milan è riuscito nuovamente a rimontare un match dopo quello di , per il secondo 2-2 consecutivo: Kalulu all'esordio da titolare subito decisivo.

Nella scorsa stagione pre-covid, Milan e Sassuolo hanno pareggiato 0-0 nel match d'andata di dicembre 2019, mentre in quello di ritorno disputato a porte chiuse a luglio 2020 i rossoneri hanno espugnato il campo emiliano per 2-1 con le reti di Ibrahimovic (doppietta). In goal Caputo per i padroni di casa.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-MILAN

La sfida del 14esimo turno tra Sassuolo e Milan si disputerà domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15: appuntamento al Mapei Stadium di Reggio-Emilia, match a porte chiuse.

Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da Sky: per assistere al match basterà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (canale 202) o Sky Sport (canale 252 satellite)

Tifosi e appassionati mediante Sky Go potranno seguire Sassuolo-Milan anche in diretta sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa si potrà acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare del campionato di Serie A.

Grazie a Goal potrete seguire Sassuolo-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

De Zerbi punta su Caputo come prima punta, supportato da Boga, Djuricic e Berardi. Maxime Lopez e Obiang interni, con Rogerio, Ferrari, Marlon e Toljan davanti a Consigli: scalpitano Ayhan e Kyriakopoulos in difesa. Fuori causa Ricci e Romagna, squalificato l'ex Locatelli.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Milan Kalulu centrale difensivo. Theo Hernandez ha recuperato dall'affaticamento muscolare e sarà regolarmente in campo. Tonali e Kessié interni, ma occhio a Krunic. Rebic sarà supportato da Hauge, Calhanoglu e Saelemaekers. Out Kjaer, Ibrahimovic e Bennacer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.