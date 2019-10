Sassuolo, Magnanelli torna a disposizione: tolta la squalifica dopo il ricorso

Francesco Magnanelli è a disposizione di mister De Zerbi per Sassuolo-Fiorentina: il centrocampista era stato squalificato per aver bestemmiato.

Buone notizie in casa in vista della delicata sfida contro la : mister De Zerbi avrà regolarmente a disposizione anche Francesco Magnanelli, inserito nell'elenco dei convocati dopo la revoca della squalifica.

Il centrocampista neroverde era stato fermato per un turno per aver bestemmiato in campo: le immagini avevano ripreso il labiale e il giudice sportivo aveva confermato la sanzione prevista dal regolamento. Il ricorso della società neroverde è però stato accolto: dunque Magnanelli torna a disposizione.

Una decisione che sa invece di beffa per il , che non ha convocato Scozzarella in seguito alla squalifica per bestemmia: entrambi i giocatori erano stati puniti per lo stesso motivo, ma il Sassuolo potrà contare sul proprio mediano.