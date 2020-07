Sassuolo-Lecce, Mancosu entra per battere il rigore del 2-2

Marco Mancosu rileva Shakhov pochi istanti prima del rigore con cui il Lecce fa 2-2 contro il Sassuolo: Liverani si è affidato allo specialista.

Marco Mancosu non si smentisce e nella gara tra e si assiste a qualcosa che non capita spesso. Con la partita sul 2-1 per i neroverdi, ai pugliesi viene assegnato un calcio di rigore che scotta.

Il fallo di Marlon su Babacar, proprio sulla linea dell'area di rigore, non lascia scampo al Sassuolo, che si prepara a fronteggiare il rigore con lo specialista Consigli.

Ma Liverani si gioca la carta a sorpresa: il rigorista della squadra è ovviamente Marco Mancosu, che però si trova in panchina. Il tecnico del Lecce lo manda subito in campo proprio per battere il rigore.

E Mancosu non sbaglia, per il momentaneo 2-2, nemmeno contro uno specialista tra i portieri come Consigli.