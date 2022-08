Sassuolo-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo ospita il Lecce nel secondo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sassuolo e Lecce vedono incrociarsi nel secondo turno di campionato i rispettivi cammini. Le due squadre si affronteranno sapendo che in palio c’è la possibilità di mettere in cascina i primi punti della loro stagione.

Sia la compagine guidata da Alessio Dionisi, che quella allenata da Marco Baroni, hanno infatti esordito nella Serie A 2022/2023 con una sconfitta.

Più pesante quella patita dai neroverdi, mentre certamente più dolorosa è stata quella nella quale sono incappati i salentini. Il Sassuolo infatti è stato battuto a Torino per 3-0 da una Juventus che ha dominato per larghi tratti la sfida dello Stadium, mentre il Lecce si è arreso all’Inter, tra le mura amiche del Via del Mare, solo al 95’, quando cioè Dumfries ha trovato il goal che è valso il 2-1 meneghino sul gong.

Sia i neroverdi che i giallorossi sono alla loro terza partita ufficiale in stagione, avendo entrambe le compagini già esordito in Coppa Italia. Percorso breve sia per gli emiliani che per i pugliesi che sono stati prematuramente eliminati dalla competizione rispettivamente dal Modena (3-2) e dal Cittadella (sconfitta interna per 3-2 dopo i tempi supplementari).

ORARIO SASSUOLO-LECCE

Sassuolo-Lecce, sfida valida per il secondo turno del campionato di Serie A, si giocherà sabato 20 agosto 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20.45, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como.

DOVE VEDERE SASSUOLO-LECCE IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva il match che vedrà protagoniste Sassuolo e Lecce. La sfida sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora a console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

I clienti Sky Q potranno inoltre seguire la gara attraverso l’apposita app. Per accedervi sarà necessario utilizzare le credenziali del proprio abbonamento DAZN.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Sassuolo-Lecce ad Andrea Calogero. Al suo fianco ci sarà Dario Marcolin per il commento tecnico.

SASSUOLO-LECCE IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Sassuolo-Lecce sarà ovviamente visibile in diretta streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, e ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Come di consueto, dopo il triplice fischio finale saranno disponibili on demand sia gli highlights del match che l’evento integrale.

C’è un altro modo per seguire Sassuolo-Lecce: la diretta testuale proposta da GOAL. Sul nostro portale troverete tutte le ultime notizie relative alle due squadre e alle novità di formazione e inoltre vi racconteremo, dal fischio d’inizio al triplice fischio finale, tutti gli eventi e le fasi salienti della gara.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LECCE

Dionisi si affiderà ad un 4-3-3 nel quale saranno Ayhan e Ferrari a comporre la coppia centrale di difesa. Frattesi, Lopez e Thorstvedt completeranno il terzetto di mediana, mentre in attacco dovrebbe essere Pinamonti il perno del tridente offensivo.

Stesso modulo anche per Baroni, che dovrebbe affidare a Gendrey e Gallo il compito di presidiare gli esterni. Chiavi del centrocampo affidate a Hjulmand, con Bistrovic e Gonzalez interni, mentre in attacco ci saranno Strefezza e Di Francesco a supporto di Ceesay.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.