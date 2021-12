Sassuolo-Lazio dove vederla? Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Lazio

Sassuolo-Lazio Data: 12 dicembre 2021

12 dicembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Seconda trasferta di fila in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri. Il Sassuolo di Dionisi ospita al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dal successo in Serie A per 3-1 a Marassi contro la Sampdoria.

Dopo aver conquistato un solo punto in tre partite (sconfitte contro Juventus e Napoli e il pari casalingo contro l'Udinese), la Lazio è tornata a conquistare il bottino pieno al 'Ferraris' contro la Sampdoria. Al 'Mapei Stadium', i capitolini cercano la terza vittoria in trasferta.

Dall'altra parte, il Sassuolo è in serie positiva da quattro partite: tre pareggi e una vittoria per gli emiliani, che in casa hanno raccolto due successi, tre pareggi e tre sconfitte. Tra le mura amiche, l'ultima vittoria è datata 23 ottobre con il 3-1 sul Venezia.

Sassuolo e Lazio si sono affrontate in campionato per l'ultima volta il 23 maggio 2015: ad imporsi furono i neroverdi con una rete per tempo di Kyriakopoulos e Berardi su rigore. L'ultimo successo della Lazio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia è arrivato il 24 novembre 2019: in goal Immobile e Caicedo, con il momentaneo pari firmato da Caputo.

In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Lazio: da come vedere il match in tv e streaming e agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO SASSUOLO-LAZIO

Sassuolo-Lazio, gara valida per il 17esimo turno di Serie A 2021/2022, si giocherà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia domenica 12 dicembre 2021. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-LAZIO IN TV

La gara tra Sassuolo e Lazio sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN. Visione possibile con una smart tv, ma non solo. Nel primo caso basta accedere all’app presente, mentre nel secondo è necessario possedere una PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast, da collegare al proprio apparecchio.

SASSUOLO-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta su smartphone, tablet, pc e notebook. Nei primi due casi serve scaricare l’app di DAZN, mentre negli altri due basta collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati potranno rivedere la partita per intero on demand, oppure guardarne gli highilghts.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Lazio sarà affidata a Dario Mastroianni, mentre il commento tecnico è affidato Fabio Bazzani.

Anche su GOAL sarà possibile seguire la diretta testuale di Sassuolo-Lazio, disponibile a partire dal prepartita con tutte le statistiche, le formazioni ufficiali e dunque il live della sfida, il report, le pagelle e il post gara del 'Mapei Stadium'.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LAZIO

Nel Sassuolo, Rogerio riprende il suo posto a sinistra, con Toljan dall'altra parte. Accanto a Ferrari, Chiriches è in vantaggio su Ayhan: da valutare però le condizioni dell'ex Napoli. In mezzo al campo confermatissimo Frattesi, con Maxime Lopez e uno tra Traoré e Matheus Henrique. In avanti tocca a Berardi, Raspadori e Scamacca al centro. Assenti Djuricic e Boga.

Sarri deve rinuniciare a Milinkovic-Savic, fermato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro la Sampdoria. Strakosha sarà confermato tra i pali, così come la difesa in blocco: Marusic e Hysaj sulle corsie, Luiz Felipe e Acerbi al centro. Basic giocherà in mezzo al campo insieme a Cataldi e Luis Alberto, mentre in avanti torna Immobile: il tridente offensiva sarà completato da Pedro e uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, con l'ex veronese favorito.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.