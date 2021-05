Sassuolo-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo si gioca le sue ultime chances europee contro la Lazio: ecco le probabili formazioni della partita, dove vederla in tv e streaming.

Sassuolo-Lazio Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 255 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Sassuolo-Lazio è una delle sfide in programma per la 38ª giornata di Serie A. I neroverdi sono ancora in corsa per il settimo posto e la conseguente qualificazione alla neonata Conference League, mentre i biancocelesti sono già certi della loro sesta posizione.

La formazione allenata da De Zerbi, all'ultima partita in neroverde, deve battere la Lazio e sperare in una mancata vittoria della Roma sul campo dello Spezia. Se i giallorossi dovessero pareggiare, Sassuolo dovrebbe vincere con 5 goal di scarto, per chiudere con una differenza reti migliore di quella romanista e raggiungere così il traguardo europeo.



La Lazio dal canto suo viene da due risultati deludenti: la sconfitta nel derby e il beffardo 0-0 nel recupero contro il Torino, con il rigore sbagliato nel finale da Immobile. La formazione di Inzaghi vorrà quindi riscattare questi passi falsi, cercando di chiudere la stagione con un risultato positivo.

Il 24 gennaio 2021 è stata giocata Lazio-Sassuolo all'Olimpico, sfida valida per la 19ª giornata. Al vantaggio iniziale dei neroverdi con Caputo ha risposto la compagine laziale, prima con Milinkovic-Savic e poi con Immobile, segnando i due goal della vittoria.

ORARIO SASSUOLO-LAZIO

La sfida che metterà a confronto Sassuolo e Lazio è in programma domenica 23 maggio 2021, alle ore 20.45. Il teatro del match sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Per non perdersi le emozioni di Sassuolo-Lazio, è necessario avere l'abbonamento a Sky. Sarà questa emittente a trasmettere in esclusiva il match, proponendolo nello specifico sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite).

Oltre alla trasmissione in diretta tv su Sky ci sono altre due alternative per assistere al confronto tra neroverdi e biancocelesti, rappresentate da Sky Go e NOW. La prima è l'applicazione gratuita per gli abbonati a Sky, con la quale vedere il match in streaming su pc, smartphone e tablet. Il secondo è invece il servizio on demand di Sky, che propone vari abbonamenti riguardanti il meglio della programmazione dell'emittente.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche Goal vi offrirà una copertura completa del match, a cominciare dalla cronaca scritta. Un racconto dettagliato della sfida tra Sassuolo e Lazio, partendo dalle formazioni ufficiali e arrivando fino all'ultima azione della gara.

Rientro importante in casa neroverde, visto che Caputo potrebbe tornare potagonista. L'attaccante vertice avanzato del 4-2-3-1 di De Zerbi comunque dovrebbe essere Raspadori. Il tecnico bresciano al passo d'addio dovrebbe schierare Consigli tra i pali e una difesa composta da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Maxime Lopez, Locatelli e Obiang si giocano il posto per la coppia di centrocampo (con i primi due favoriti), mentre il trio alle spalle di Raspadori dovrebbe essere Berardi-Djuricic-Boga.

Inzaghi deve rinunciare all'infortunato Acerbi, sostituito da Radu in una difesa completata da Parolo e Marusic. Out anche Luis Alberto, ma per squalifica: al suo posto Cataldi. Pochi dubbi per gli altri componenti del 3-5-2 laziale con Strakosha tra i pali, Lazzari e Lulic esterni, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva in mediana e Muriqi-Immobile come coppia d'attacco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Immobile.