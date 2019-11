Sassuolo-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida la Lazio nella 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi sfida la di Simone Inzaghi nella 13ª giornata del campionato di . Quattordicesimo posto in classifica per i neroverdi con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, terzo posto a pari merito con il invece per i capitolini a quota 24 punti, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Sono stati soltanto 6 i precedenti disputati finora in Serie A fra le due formazioni in casa del Sassuolo e le statistiche sono leggermente favorevoli all'Aquila con 3 successi a fronte di 2 pareggi e di una sola affermazione dei neroverdi, risalente al 18 ottobre 2015, quando gli ospiti vinsero 2-1 grazie ai goal di Berardi e Missiroli.

Il giovane attaccante Jeremie Boga è il giocatore del campionato con più dribbling riusciti, ben 38, mentre i neroverdi, pur con una partita in meno, sono la squadra che ha subito meno tiri in porta (128). Il Sassuolo è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare giocate, mentre la Lazio ha rimediato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

Ciro Immobile è il miglior bomber del campionato di Serie A con 14 reti realizzate, Domenico Berardi, che salterà l'impegno per infortunio, è invece il giocatore più prolifico dei biancocelesti con 7 marcature all'attivo in questa stagione. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-LAZIO

Sassuolo-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di , sarà la 13ª in Serie A fra le due formazioni.

La partita Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Ad occuparsi della telecronaca sarà Riccardo Gentile, che si avvarrà del commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Sassuolo-Lazio mediante Sky Go in diretta sia sui loro personal computer o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

De Zerbi ha l'infermeria piena con ben 6 giocatori ai box per infortunio: le assenze più pesanti saranno quelle di Berardi e Defrel in attacco e di Chiriches e Gian Marco Ferrari in difesa. Ancora indisponibili anche i lungodegenti Pegolo e Rogerio, oltre a Traoré impegnato con la nella Coppa d'Africa Under 23. Nel 4-3-1-2 dei neroverdi, il reparto offensivo vedrà così l'impiego di Djuricic alle spalle di Boga e del bomber Caputo. A centrocampo la regia sarà affidata a capitan Magnanelli, nonostante il rientro di Obiang dopo la squalifica, mentre Locatelli e Duncan saranno le due mezzali. In difesa, davanti al portiere Consigli, Toljan e Kyriakopoulos potrebbero essere i due terzini, con Marlon e Romagna a comporre la coppia centrale.

Meno problemi per Simone Inzaghi, che contro i neroverdi potrà di fatto schierare la miglior formazione possibile, con Marusic e Berisha unici assenti entrambi per problemi muscolari. In attacco Immobile, nonostante la botta rimediata in Nazionale contro l'Armenia, partirà regolarmente dal 1' in coppia con Correa. A centrocampo Leiva sarà il regista, mentre Lazzari e Lulic copriranno le due fasce e Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno da mezzali. Dietro, davanti al portiere Strakosha, difesa con Patric (favorito su Luiz Felipe), Acerbi e Radu.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa