Sassuolo-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Juventus Women

Sassuolo-Juventus Women Data: 4 dicembre 2021

4 dicembre 2021 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Juventus Tv (visibile su DAZN), LA7, LA7D, TIMVISION

Streaming: DAZN, LA7, TIMVISION

Scontro al vertice in Serie A femminile: le Sassuolo Women ospitano le Juventus Women per la decima giornata del massimo campionato.

Le neroverdi di mister Piovani sono reduci da 3 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: nell'ultimo turno di Serie A vittoria contro il Napoli per 0-1 grazie alla rete di Bugeja. In Coppa, invece, 0-2 al Cesena con goal di Dubcova e Mihashi.

Le bianconere di Montemurro sono state impegnate su più fronti nelle ultime settimane, compresa la Champions League: in Coppa Italia vittoria in goleada contro la Roma per 1-8 con reti di Caruso (doppietta), Hurtig (doppietta), Bonfantini e Staskova (tripletta). In campionato bianconere ancora imbattute e a punteggio pieno con 9 vittorie nelle prime 9 gare.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN

La gara tra Sassuolo e Juventus Women, valido per la decima giornata del campionato di Serie A femminile, in programma sabato 4 dicembre, verrà disputato allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo. Fischio d'inizio fissato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN IN TV

La gara tra Sassuolo e Juventus Women sarà visibile in diretta tv su Juventus Tv, emittente ufficiale della Juventus visibile su DAZN scaricando l'app su una smart tv oppure, con i dispositivi adeguati, anche sui normali televisori.

Sarà possibile seguire Sassuolo-Juventus Women anche in chiaro sui canali LA7 e LA7D.

L'alternativa è rappresentata da TIMVISION: sarà necessario collegare la propria TV ad un TIMVISION BOX.

SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire in diretta streaming la sfida Sassuolo-Juventus Women sia su DAZN - tramite app o sito - che accedendo al sito di LA7 e selezionando la sezione dirette.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN

Piovani dovrà fare a meno della Philtjens, espulsa contro il Napoli: al suo posto potrebbe andare la Santoro, nella linea difensiva composta, poi, da Parisi, Dongus e Orsi davanti alla Lemey, in porta. In mediana Brignoli, Mihashi e Dubcova dovrebbero agire alle spalle del tridente composto dalla Bugeja, dalla Ferrato e dalla Clelland.

Montemurro senza troppi dubbi: in porta la Peyeraud-Magnin, con Lenzini, Gama, Salvai e Boattin in difesa. Rosucci, Jungue-Pedersen e Caruso in mediana alle spalle di Bonansea, Girelli e Hurtig.

SASSUOLO WOMEN (4-3-3): Lemey; Parisi, Dongus, Orsi, Santoro; Brignoli, Mihashi, Dubcova; Bugeja, Ferrato, Clelland. All. Piovani

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyeraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Jungue-Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro