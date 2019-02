Sassuolo-Juventus, lo Scudetto può prendere la strada bianconera: +11 nel mirino

Allegri vuole rispondere al pareggio del Napoli dimenticando i sei goal presi tra Atalanta e Parma. Il Sassuolo vuole tentare l'impresa.

Il pareggio del Napoli ha spalancato nuovamente le porte alla Juventus. Contro il Sassuolo, infatti, i bianconeri di Allegri possono allungare a +11 sulla seconda in caso di vittoria. Dopo le deludenti sfide contro Parma e Atalanta, una grande occasione per Madama: lo Scudetto può andare verso i bianconeri.

Allegri è consapevole che una distanza del genere a febbraio porterebbe la Juventus a concentrarsi al massimo sulla Champions League, visto che proprio dopo il Sassuolo i bianconeri sfideranno l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi. Fuori dalla Coppa Italia, il grande obiettivo decennale è ancora lì.

Allegri è intenzionato e proporre Bernardeschi e Khedira come titolari, risparmiando Emre Can e Dybala per la Champions. Fuori anche Cancelo, mentre Rugani e Caceres giocheranno per forza di cose al centro in attesa del ritorno della coppia centrale Rugani-Caceres. Cristiano Ronaldo e Mandzukic saranno regolarmente in campo.

Nel Sassuolo, schierato anch'esso con il 4-3-3 ci saranno Berardi e Sensi, regolarmente convocati. In attacco Djuricic e Babacar completeranno il tridente di De Zerbi, mentre Magnanelli e Ferrari partirano titolari rispettivamente in mezzo e davanti a Consigli.

Il 2019 non è certo iniziato nel migliore dei modi per la Juventus, che ha rischiato seriamente di perdere contro la Lazio, subendo poi clamorosamente ben sei reti in due gare. Dati non da Juventus, anche considerando l'infortunio di Chiellini e Bonucci nello stesso periodo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.