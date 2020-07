Sassuolo-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus va in trasferta sul campo del Sassuolo nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Juventus, dopo una settimana difficile, torna in campo e torna alla ricerca delle vittorie. I bianconeri vengono dalla sconfitta contro il e dal pareggio contro l' . Ora dovranno affrontare un altro avversario in grande condizione: il Sassuolo, che ha vinto tutte le ultime quattro partite.

I bianconeri partono con un vantaggio di 8 punti sulle inseguitrici a 6 giornate dalla fine. Per vincere lo scudetto basterà totalizzare 11 punti. Il calendario non sarà comunque del tutto facile: la prima tappa è quella contro gli emiliani. Poi la in casa e la all'ultima giornata gli altri impegni non facili per Sarri e i suoi.

Il Sassuolo si è invece rilanciato vincendo le ultime quattro partite: la salvezza è ormai una solida certezza, visto che i punti sono 46 e la vittoria contro la Lazio permette a Caputo e compagni di sognare almeno un po' l'Europa. Proprio il numero 9 è arrivato a segnare 16 goal nel secondo anno consecutivo in Serie A.

Occhi puntati però anche se un altro attaccante, ovviamente Cristiano Ronaldo: il numero 7 bianconero è a 28 goal in stagione, uno in meno del capocannoniere Ciro Immobile. Testa a testa ad alta quota con il record di Higuain di 36 goal in una stagione nel mirino.

In questa pagina trovate tutto ciò che serve sapere su Sassuolo-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo-Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio 2020. La partita sarà valida per la 33ª giornata del campionato di , ovviamente senza tifosi.

Sassuolo-Juventus sarà visibile in diretta tv attraverso Sky, che ha acquistato i diritti di 7 gare su 10 per ogni giornata di campionato. Il match sarà trasmesso su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252).

La sfida tra Sassuolo e Juventus sarà visibile anche in diretta . Tutti gli abbonati Sky potranno infatti usufruire della piattaforma Sky Go. Basterà scaricare l'app dal sito ufficiale su pc e notebook, così come su dispositivi mobili quali smartphone e tablet,.

Sassuolo-Juventus sarà visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti si potrà assistere al meglio del calcio di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire la diretta testuale di Sassuolo-Juventus. Collegandovi al nostro il sito, potrete seguire il meglio del match, dal pre-partita con le formazionii fino al fischio finale, della sfida del Mapei Stadium.

Dopo aver battuto la Lazio, i neroverdi ripartono dal Mapei Stadium con delle novità in attacco: Berardi e Caputo dovrebbero ritrovare posto nell'undici titolare, dove Djuricic e Boga vanno verso la conferma. A centrocampo Bourabia affianca Locatelli, Consigli invece avrà di fronte una linea a quattro composta da Müldür, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos. Ballottaggi ancora vivi sulle fasce. Verso la panchina il giovane talento Raspadori.

La Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado: Alex Sandro va verso una maglia dal 1', con l'amico e connazionale Danilo a destra. De Ligt in mezzo con Bonucci, Szczesny tra i pali. Possibile ritorno di Pjanic a centrocampo, con Bentancur e Rabiot confermati ai suoi lati. Douglas Costa potrebbe scalzare Bernardeschi dal 1', Dybala e Ronaldo completano il tridente.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kryakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.