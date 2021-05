Sassuolo-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo ospita la Juventus nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

La Juventus di Andrea Pirlo fa visita al Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie A. I piemontesi inseguono un piazzamento fra le prime quattro e sono attualmente quinti in classifica con 69 punti, frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, gli emiliani, invece, lottano con la Roma per il 7° posto e si trovano a quota 56 con un cammino di 20 successi, 9 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 7 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei neroverdi, i bianconeri sono in netto vantaggio nelle statistiche con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola affermazione del Sassuolo, che risale al 28 ottobre 2015, quando la formazione allora guidata da Eusebio Di Francesco vinse 1-0 al Mapei Stadium con una rete di Sansone.

La Vecchia Signora ha rimediato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato, e punta a riscattare il pesante k.o. interno contro il Milan, i neroverdi sono reduci da 3 vittorie, fra cui l'ultima contro il Genoa, e un pareggio nelle scorse 4 giornate.

Domenico Berardi è il miglior marcatore del Sassuolo con 16 reti all'attivo, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Serie A con 27 centri stagionali in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo-Juventus si disputerà la sera di mercoledì 12 maggio 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida Sassuolo-Juventus. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vederla in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Grazie a DAZN gli utenti potranno vedere Sassuolo-Juventus in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la gara, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre successivamente sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento del match.

De Zerbi non potrà disporre di Boga, oltre che del lungodegente Romagna, nell'importante sfida con i bianconeri. In attacco è probabile la conferma del baby Raspadori, favorito sull'esperto Caputo. Alle sue spalle Berardi, Djuricic e Hamed Junior Traoré agiranno da trequartisti. In mediana tandem composto da Maxime López, in vantaggio su Obiang, e Locatelli. In difesa ballottaggio a sinistra fra Rogerio e Kyriakopoulos, e in mezzo fra Chiriches e Marlon per un posto accanto a Gian Marco Ferrari, mentre a destra agirà Muldur. In porta giocherà Consigli.

Tutti i giocatori a disposizione di Pirlo per tentare il disperato assalto alla zona Champions League. In attacco dovrebbe toccare a Dybala far coppia con il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo: panchina per lo spagnolo Morata. Le due ali, nel 4-4-2 del tecnico bresciano, saranno Kulusevski a destra (favorito su McKennie) e Chiesa a sinistra, mentre Bentancur e Rabiot agiranno da interni di centrocampo. Davanti al portiere Szeczny, Bonucci tornerà a far coppia con De Ligt al centro della difesa, mentre Cuadrado e Danilo saranno i due esterni bassi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.