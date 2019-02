Sassuolo-Juventus 0-3: Ronaldo trascina i bianconeri di nuovo a +11

Apre Khedira, poi Ronaldo e Can chiudono i conti nella ripresa. La Juventus vince sul campo del Sassuolo e riporta a 11 punti il vantaggio sul Napoli.

Non inganni il risultato. La Juventus espugna il Mapei Stadium, riporta a undici le lunghezze di vantaggio sul Napoli, e archivia definitivamente il mezzo passo falso casalingo fatto registrare contro il Parma. Risultato netto, quello ottenuto dai bianconeri in terra emiliana, che però non cancella alcune amnesie da eliminare rapidamene in vista della Champions League. Buon Sassuolo per 45', depotenziato dai cambi.

Nessuna novità, rispetto alle previsioni della vigilia, per De Zerbi, il quale disegna un 4-3-3 con Berardi, Djuricic e Babacar in attacco. Stesso sistema di gioco utilizzato da Allegri, che risponde fornendo una chance dall'inizio a Bernardeschi: Dybala inizialmente in panchina.

Pronti via e i padroni di casa sfiorano subito il vantaggio, sfruttando un'enorme leggerezza di Rugani ma al tempo stesso scontrandosi contro la bravura di Szczesny, strepitoso in uscita bassa su Djuricic. E sono sempre i neroverdi a rendersi pericolosi, con ancora il portiere polacco protagonista questa volta su Locatelli.

Ma nel miglior momento neroverde, a passare in vantaggio è la Signora con Khedira. Nel dettaglio, male Consigli. Sempre l'ex Real Madrid, per poco, negli attimi conclusivi del primo tempo non trova la doppietta di testa. Nel secondo tempo la Juventus sale di tono e, dopo che Berardi spreca malamente la palla del possibile 1-1, chiude la partita con Ronaldo giunto a 18 reti in campionato. E col match in ghiaccio, c'è gloria pure per il subentrato Emre Can.

I GOAL

23' KHEDIRA 0-1

Azione che nasce da un rinvio corto del portiere neroverde, intercettato da Ronaldo. L'estremo difensore si oppone alla conclusione del portoghese ma non può nulla sul tap-in ravvicinato del mediano tedesco.

70' RONALDO 0-2

Pennellata dalla bandierina di Pjanic, il fuoriclasse portoghese anticipa l'uscita di Consigli e firma il raddoppio di testa.

86' EMRE CAN 0-3

Ronaldo dialoga con Dybala e serve in area il numero 23 bianconero. L'ex Liverpool, appena entrato, la infila nel sacco con un bel diagonale mancino.

IL TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 0-3

MARCATORI: 23' Khedira, 70' Ronaldo, 86' Emre Can

SASSUOLO (4-3-3) Consigli 5; Lirola 5.5, Magnani 5, Peluso 5.5, Rogerio 6; Locatelli 6.5, Sensi 6.5, Bourabia 6 (79' Magnanelli s.v.); Berardi 6, Babacar 5.5 (59' Boga 5.5), Djuricic 6.5 (56' Matri 5.5). Allenatore: De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6.5; De Sciglio 6.5, Rugani 5, Caceres 6, Alex Sandro 5.5; Khedira 7 (66' Bentancur 6), Pjanic 6, Matuidi 6 (85' Emre Can 6.5); Bernardeschi 6 (83' Dybala 6.5), Mandzukic 6, Ronaldo 7.5. Allenatore: Allegri

Arbitro: Mazzoleni

Ammoniti: Magnani, Bourabia (S), Pjanic, Alex Sandro (J)

Espulsi: nessuno