Sassuolo-Inter 3-4: Doppietta di Lautaro e Lukaku, ma che brividi nel finale

L'Inter torna alla vittoria battendo 3-4 un combattivo Sassuolo grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku, ma che sofferenza nel finale.

L' batte 3-4 il non senza soffrire e torna a -1 dalla , vittoriosa ieri contro il . Grandi protagonisti della gara Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, autori di una doppietta a testa. Nel finale però i neroverdi spaventano la squadra di Conte.

De Zerbi passa al 4-3-1-2 con Traoré dietro Berardi e Caputo, resta quindi fuori Defrel. Nell'Inter out Sensi per infortunio, al suo posto gioca Gagliardini. Biraghi fa rifiatare Asamoah sulla sinistra. In difesa gioca Bastoni.

I nerazzurri partono fortissimo e dopo meno di due minuti sono già in vantaggio grazie a un tiro angolatissimo di Lautaro. Lo stesso Lautaro avrebbe subito l'occasione del raddoppio ma sbaglia clamorosamente.

Arriva così il momentaneo pareggio del Sassuolo con un destro di Berardi da posizione defilata. L'Inter tornerebbe in vantaggio ancora con Lautaro, ma l'arbitro annulla per fallo di Lukaku.

Dopo un altro goal annullato, stavolta al Sassuolo per fuorigioco, ci pensa allora proprio Lukaku di potenza a riportare avanti l'Inter e allo scadere del primo tempo il belga chiude i conti dal dischetto.

Nella ripresa Lautaro cala il poker ancora su rigore ma nel giro di cinque minuti i due nuovi entrati, Djuricic e Boga, riaprono clamorosamente una partita che sembrava già chiusa. Alla fine l'Inter però resiste e torna alla vittoria dopo le sconfitte contro e Juventus.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 3-4

Marcatori : 2' Lautaro (I), 16' Berardi (S), 38' e 45' rig. Lukaku, 71' rig. Lautaro (I), 74' Djuricic, 81' Boga (S)

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli 6; Muldur 5 (77' Toljan 6,5), Marlon 5, Peluso 5, Tripaldelli 5; Duncan 5,5, Magnanelli 5,5, Obiang 5 (52' Boga 6,5); Traorè 5,5 (66' Djuricic 6,5); Berardi 6, Caputo 5,5

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 5,5; Candreva 6,5 (73' Lazaro 4), Gagliardini 6, Brozovic 6, Barella 5,5, Biraghi 5; Lautaro 7,5 (72' Politano 5,5), Lukaku 7,5 (90' Vecino sv)

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Obiang, Duncan, Magnanelli (S), De Vrij (I), Muldur (S), Lazaro, Bastoni (I)

Espulsi: Nessuno