Sassuolo-Inter, tabù nerazzurro: sei sconfitte negli ultimi otto match

Negli ultimi anni Sassuolo fa rima con k.o per i nerazzurri: una sola vittoria e un pareggio dal 2014.

Dopo l'infortunio di Sanchez, dopo la sconfitta interna nel Derby d' , l' da . Seconda in classifica in seguito al k.o contro la , la squadra di Conte proverà ad abbattere un terribile tabù che da anni si conferma tale. Proprio il match contro la formazione neroverde.

Ogni anno sembra essere quello buono per invertire la tendenza, ogni anno risulta essere una delusione. Stavolta, però, i tifosi dell'Inter ci credono davvero, visto l'apporto di Conte alla causa nerazzurra. Un modo per avere maggiori vibrazioni positive per il campionato, quello di battere il Sassuolo.

Tra Mapei e San Siro, la squadra emiliana ha battuto l'Inter in ben sei occasioni negli ultimi otto match: per il resto una vittoria dell'Inter firmata Candreva e un pareggio, nella scorsa stagione. Se si allarga il dato anche al 2014/2015, salgono a sette le sconfitte meneghine, più una larga vittoria per 7-0.

In questa stagione il Sassuolo non se la sta passando benissimo, visto e considerando i sei punti in classifica ottenuti fin qui frutto di due vittorie e cinque sconfitte, ultima delle quali pesantissima in casa, contro la devastante di Gasperini.

Ha però un allenatore come De Zerbi capace di spingere verso la vittoria contro chiunque: per l'ex , tutto o niente. Per certi versi la gara giusta post Juventus, visto che battere il Sassuolo dopo una tale striscia quasi tutta negativa riporterebbe immediatamente fiducia in seno nerazzurro, comunque di certo non sparita dopo la sconfitta di San Siro.

L'ultimo precedente tra le due squadre è quello risalente allo scorso gennaio, quando l'Inter impattò 0-0 in casa contro il Sassuolo, allargando il numero di gare negative contro i neroverdi e cominciando di riflesso, forse psicologico, un periodo con zero vittorie fino a metà febbraio.