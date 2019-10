Sassuolo-Inter, debutto horror di Lazaro in Serie A: due errori e un giallo in venti minuti

Conte ha fatto debuttare Lazaro al posto di Candreva sul risultato di 1-4, ma due errori dell'esterno hanno riaperto clamorosamente Sassuolo-Inter.

Nell'ottimo inizio di stagione vissuto dall' c'è una nota stonata: il suo nome è Valentino Lazaro, giocatore sul quale Marotta ha investito in estate ma che non si è ancora inserito nei meccanismi di Conte.

Anzi l'esterno, messo in campo nel finale di -Inter sul risultato di 1-4 per i nerazzurri, al suo debutto assoluto in ha seriamente rischiato di 'rovinare' tutto con un approccio alla gara a dir poco insufficiente.

Lazaro infatti ha perso il pallone da cui è nato il goal del 2-4 neroverde ed è stato protagonista negativo anche in occasione del 3-4, quando ha affrontato in modo troppo morbido Boga. Il tutto condito da un'ammonizione per un duro fallo a centrocampo.

L'esterno, arrivato in estate dall'Hertha, prima di oggi aveva giocato solo nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga in e anche in quel caso non aveva certo brillato, anzi. La sensazione, insomma, è che il metodo Conte non sia stato ancora digerito

Lazaro d'altronde in giocava in una posizione più avanzata rispetto a quella in cui lo schiera Conte, che gli chiede un'attenzione in fase difensiva a cui evidentemente non è abituato.