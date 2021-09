Sassuolo-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter di scena sul campo del Sassuolo nel 7° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

SASSUOLO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter Data: 2 ottobre 2021

2 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN , Sky Go e NOW

Dopo la parentesi dedicata alle coppe europee è tempo di tornare a vivere le emozioni della Serie A: i campioni d'Italia in carica dell' Inter affrontano il Sassuolo in una trasferta sulla carta più che insidiosa.

Guarda Sassuolo-Inter su DAZN. Attiva ora

I nerazzurri hanno accumulato 14 punti finora, l'ultimo dei quali grazie al 2-2 con l'Atalanta: una gara incredibile, caratterizzata dall'errore di Dimarco dal dischetto: che avrebbe potuto regalare la vittoria ai lombardi in caso di trasformazione.

I neroverdi sono tornati al successo dopo tre sconfitte consecutive: per battere la Salernitana è bastato un colpo di testa di Berardi, arrivato in seguito ad una bella azione di Boga sulla fascia sinistra.

Storicamente il Sassuolo ha vestito i panni della bestia nera con l'Inter, che però ha vinto gli ultimi due confronti al 'Mapei Stadium': nel 2019/20 finì con un pirotecnico 3-4, nella scorsa stagione il risultato fu un più netto 0-3.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve per rimanere informati su Sassuolo-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-INTER

Sassuolo-Inter si giocherà sabato 2 ottobre 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La partita tra Sassuolo e Inter potrà essere seguita sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN , fruibile anche in altri modi: tramite le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Visione disponibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTI E SECONDE VOCI

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, coadiuvato da Marco Parolo in cabina di commento. Su Sky saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

Lo streaming di Sassuolo-Inter sarà disponibile su smartphone e tablet con l'app di DAZN , mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi inserendo le proprie credenziali.

Per gli abbonati Sky ci sarà la possibilità di fruire del servizio Sky Go; l'alternativa è rappresentata dalla piattaforma on demand NOW, utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Potrete rimanere aggiornati su Sassuolo-Inter anche sul nostro sito attraverso la consueta diretta testuale, con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio dell'incontro del 'Mapei Stadium'.

Dionisi non abbandona il suo consueto 4-2-3-1: Raspadori favorito su Scamacca per agire da prima punta, Berardi, Djuricic e Boga a supporto. Conferma per Maxime Lopez e Frattesi in mediana. Müldür e Rogério saranno i due terzini, Chiriches e Ferrari i centrali a protezione della porta di Consigli, che ha lavorato a parte nella giornata di mercoledì ma dovrebbe esserci.

Rispetto all'uscita di Kiev in Champions, Simone Inzaghi potrebbe cambiarne quattro: pronti a tornare nell'undici titolare Darmian e Perisic sugli esterni, Calhanoglu nel ruolo di interno di centrocampo e Correa in qualità di partner di Lautaro in avanti. Panchina per Dzeko, arma sfruttabile a gara in corso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. Inzaghi