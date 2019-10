Sassuolo-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida l'Inter nel lunch match dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Smaltita la delusione per il k.o. nel Derby d' contro la , l' di Antonio Conte riprende il suo cammino sfidando in trasferta il di Roberto De Zerbi nel lunch match dell'8ª giornata di . I nerazzurri scivolati in 2ª posizione in classifica, hanno 18 punti, frutto di 6 vittorie e una sconfitta, gli emiliani occupano il 15° posto a quota 6 con 2 vittorie e 4 sconfitte.

Le due formazioni si sono incontrate 12 volte in Serie A, 6 in casa dei neroverdi: nei confronti casalinghi proprio questi ultimi sono in vantaggio con 4 vittorie e 2 affermazioni milanesi. Al Mapei Stadium si affrontano la prima e la terza squadra con la più alta precisione al tiro in questo campionato: 57% per il Sassuolo, 51% per l'Inter.

L'unico giocatore dell'attuale rosa nerazzurra ad aver fatto goal con l'Inter agli emiliani è Antonio Candreva, che trovò il suo primo sigillo con la squadra milanese proprio contro il Sassuolo nel dicembre 2016. Fra i padroni di casa Domenico Berardi è il miglior realizzatore con 5 goal all'attivo, fra gli ospiti invece Romelu Lukaku e Stefano Sensi, quest'ultimo attualmente infortunato, sono i giocatori più prolifici con 3 reti realizzate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter Data: 20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SASSUOLO-INTER

Sassuolo-Inter si disputerà la mattina di domenica 20 ottobre 2019 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 13° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sassuolo-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sassuolo-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Sassuolo-Inter in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

De Zerbi nel suo 4-3-3 deve rinunciare a Chiriches e Ferrari, entrambi infortunati. Davanti al portiere Consigli, dovrebbero dunque giocare Marlon e Peluso, con Muldur e Toljan che agiranno da terzini. A centrocampo Obiang sarà il playmaker, con Duncan mezzala destra e Traoré in vantaggio su Locatelli per il ruolo di mezzala sinistra. In attacco, infine, Caputo dovrebbe ritrovare la maglia da titolare nel tridente con Berardi e Defrel. Restano a casa gli acciaccati Pegolo, Bourabia, Mazzitelli e Rogerio.

Conte perde Alexis Sánchez in attacco e D'Ambrosio sulla fascia destra per gli infortuni riportati dai due giocatori con le rispettive Nazionali. Il tandem d'attacco vedrà dunque la riproposizione della coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku, con Politano e il giovane Sebastiano Esposito pronti eventualmente a subentrare. A centrocampo Candreva e Asamoah presidieranno le due fasce, mentre - vista l'assenza sempre per infortunio di Sensi - da mezzala accanto a Barella e a Brozovic dovrebbe trovar spazio Gagliardini. Novità anche in difesa, con Bastoni favorito su Godin, anche in vista dell'impegno di Champions con il , per completare la linea a tre con Skriniar e De Vrij.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Caputo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez