Sassuolo-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter fa visita al Sassuolo nel nono turno di Serie A: le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

SASSUOLO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter Data: 8 ottobre 2022

8 ottobre 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La nona giornata di Serie A si apre con una sfida tra due squadre con lo stesso numero di punti (12): da una parte il Sassuolo di Federico Dionisi, dall'altra l'Inter di Simone Inzaghi.

Rendimenti agli antipodi: neroverdi reduci da due vittorie consecutive contro Torino e Salernitana, nerazzurri da due sconfitte di fila al cospetto di Udinese e Roma.

I vicecampioni d'Italia in carica hanno però giocato un brutto scherzo al Barcellona in Champions League: 1-0 in quel di San Siro firmato da Hakan Calhanoglu, risultato che rischia di tramutarsi in spinta emotiva notevole per tirarsi definitivamente fuori da un periodo non proprio roseo.

Un anno fa, il 2 ottobre 2021, l'Inter passò al 'Mapei Stadium' in rimonta: vantaggio dei padroni di casa con un calcio di rigore trasformato da Berardi, pareggio di Dzeko e definitivo 1-2 siglato da Lautaro dagli undici metri.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere informati su Sassuolo-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni scelte dagli allenatori alle info su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-INTER

Sassuolo-Inter, match inaugurale della nona giornata di Serie A, si giocherà sabato 8 ottobre 2022 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno, Marco Guida al VAR.

DOVE VEDERE SASSUOLO-INTER IN TV

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'applicazione dedicata fruibile su smart tv, oppure su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). La suddetta app è utilizzabile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

SASSUOLO-INTER IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Sassuolo-Inter disponibile sempre grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android; l'alternativa è il collegamento da browser al sito ufficiale: basterà inserire le proprie credenziali per accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato per avviarne la diretta.

Come di consueto, GOAL vi offrirà l'opportunità di seguire la partita tramite la dettagliata diretta testuale, utile per rimanere costantemente aggiornati sulle azioni degne di nota.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

Dionisi potrebbe confermare gran parte dell'undici che ha travolto la Salernitana: Laurienté e Kyriakopoulos o Ceid ai lati della punta centrale Pinamonti, ex di turno. Ancora ai box Berardi e Traorè. Maxime Lopez in cabina di regia, Ferrari a guidare la difesa.

Problema fisico per Correa e scelte praticamente obbligate per Inzaghi in avanti con la coppia Lautaro-Dzeko. Asllani dovrebbe tornare in regia dal 1', con Barella e Calhanoglu mezzali. Dumfries in pole su Darmian per giocare a destra, Gosens su Dimarco a sinistra. Dietro occhio al ballottaggio tra Acerbi e De Vrij e alla scelta tra i pali, dove Onana scalpita.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.