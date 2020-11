Sassuolo-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida Champions tra Sassuolo e Inter, big match d'alta classifica: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 novembre 2020

Orario: 15.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Ora come ora è una sfida da e Scudetto, in primavera si vedrà. Intanto però è il Sassuolo a guardare dall'alto in basso l'Inter, entrambe vittoriose nell'ultimo turno di campionato e decise a combattere per grandi traguardi per tutta la durata della stagione.

Nell'ottobre 2019 l'ultima gara tra Sassuolo e Inter al Mapei, allora pregno di tifosi, terminò con un pazzesco 4-3 per i nerazzurri. Nel match di ritorno giocato a San Siro nell'annata 2019/2020 nuovo spettacolo, con 3-3 finale all'inizio dell'estate.

Sassuolo contro Inter sarà anche la sfida dei grandi bomber: i neroverdi possono contare su Caputo e su un Berardi ormai maturato in ogni senso, mentre i nerazzurri punteranno ancora una volta sul devastante Lukaku e un Lautaro Martinez nuovamente al top.

In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-INTER

La sfida tra Sassuolo e Inter si giocherà sabato 28 novembre 2020 alle ore 15: sarà la prima gara del nono turno di , in programma al Mapei Stadium di Reggio-Emilia.

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda precisamente sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202.

Chi preferisse potrà seguire Sassuolo-Inter anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS.

Sassuolo-Inter può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.

Attraverso Goal sarà possibile seguire Sassuolo-Inter anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

De Zerbi dovrebbe recuperare Caputo al centro dell'attacco, pronto ad essere supportato da Berardi, Djuricic e Boga nel 4-2-3-1 del Sassuolo. In mezzo Locatelli con Maxime Lopez, Consigli regolarmente tra i pali. In difesa Muldur, Ayhan, Ferrari e Rogerio.

Nell'Inter torna tirolare Lautaro Martinez, Lukaku al suo fianco e Alexis Sanchez in panchina. Hakimi e Young sugli estern, con Vidal e Brozovic interni. Barella trequartista, in porta gioca Handanovic, con il trio D'Ambrosio, Bastoni e De Vrij a comporre la rtroguardia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.