Sassuolo, infortunio per Berardi: salta la convocazione in Nazionale

Lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra per Domenico Berardi che non sarà a disposizione del ct per i match con Bosnia e Armenia.

Pessima notizia per il : il derby emiliano vinto contro il ha lasciato in dote anche l'infortunio di Domenico Berardi, protagonista in questa prima parte di stagione con ben sette goal in dieci partite di campionato.

Il club neroverde ha emesso questo comunicato: si tratta di lesione agli adduttori della coscia sinistra, una tegola per il tecnico Roberto De Zerbi.

"Domenico Berardi, inizialmente convocato dal Ct Roberto Mancini, non sarà disponibile per le gare della Nazionale Italiana contro Erzegovina e Armenia. Nel corso di Sassuolo-Bologna di venerdì sera l'attaccante neroverde ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra".

Questo problema fisico impedirà a Berardi di rispondere alla convocazione del ct azzurro Roberto Mancini che lo aveva chiamato per i match da disputare contro la Bosnia e l'Armenia, ormai ininfluenti ai fini della qualificazione agli Europei, già ottenuta.

Il Sassuolo potrà comunque sfruttare la sosta per recuperare quantomeno parzialmente il giocatore e riaverlo a disposizione in tempi relativamente non lunghi.