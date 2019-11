Sassuolo, infortunio muscolare per Berardi: salta la Nazionale

Durante Sassuolo-Bologna si è fermato Domenico Berardi per un problema muscolare: potrebbe non poter rispondere alla chiamata di Mancini.

L'inizio di stagione sprint di Domenico Berardi, con 7 goal nelle sue prime 10 partite stagionali di , rischia di essere frenato da un problema muscolare che l'attaccante ha rimediato durante -.

Il classe 1994 è stato sostituito al 74' della vittoria per 3-1 dei neroverdi da Defrel uscendo malconcio dal campo. Una doppia beffa, sia per il suo momento di forma sia perché, con buona probabilità, potrebbe non riuscire a rispondere alla chiamata di Roberto Mancini.

Si sospetta infatti che il numero 25 del Sassuolo abbia rimediato uno stiramento che gli impedirebbe di essere a disposizione del CT per le sfide contro ed Armenia. Verrà valutato nelle prossime ore se Berardi dovrà raggiungere comunque Coverciano o possa rimanere direttamente a Sassuolo.

Una pessima notizia soprattutto per il 25enne esterno offensivo, che mancava in azzurro da un anno esatto: l'ultima convocazione risale a novembre 2018, quando ha giocato anche da titolare in amichevole contro gli .