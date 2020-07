Sassuolo, infortunio per Defrel: lesione al bicipite femorale

Pessima notizia per il Sassuolo: lesione del bicipite femorale sinistro per Gregoire Defrel che rimarrà fermo per 10-15 giorni.

Non è una giornata positiva per il che, per il prossimo match in programma sabato pomeriggio all'Olimpico contro la , non potrà contare su Gregoire Defrel.

L'attaccante francese ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro come comunicato dalla società neroverde con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

"Indisponibile Gregoire Defrel, per il quale gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra".

Defrel ovviamente non è stato convocato da De Zerbi: infortunio che arriva proprio nel momento migliore, certificato dalla doppietta rifilata alla lo scorso 1 luglio.

Altre squadre

L'ex Cesena dovrà rimanere fermo per almeno 10-15 giorni: praticamente certo il forfait contro Lazio, , e , possibile recupero per la trasferta di in programma il 26 luglio.