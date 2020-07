Sassuolo-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Genoa si affrontano nella penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 29 luglio 2020

29 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la sconfitta di , con uno 0-2 sul groppone e ben 4 goal annullati, il Sassuolo si appresta a sfidare il Genoa in un match che per gli emiliani non ha valenza se non per chiudere all'ottavo posto in classifica mentre per i liguri può significare salvezza.

Gli emiliani di De Zerbi, dopo un filotto super seguito al lockdown, non sono riusciti a restare aggrappati al treno per l' e adesso puntano a chiudere a testa ancora più alta il campionato.

Genoa, dal canto suo, con un margine sul che facendo punti contro il Sassuolo rappresenterebbe la chiave per restare in .

Qui tutte le informazioni su Sassuolo-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SASSUOLO-GENOA

La partita tra Sassuolo e Genoa si giocherà mercoledì 29 luglio alle ore 19.30. Il match si giocherà allo stadio "Mapei Stadium-Città del Tricolore", a Reggio Emilia, a porte chiuse.

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite).

Sassuolo-Genoa si potrà guardare in diretta grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet e smartphone, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione per guardare Sassuolo-Genoa è quella di Now Tv, servizio di streaming e on demand sempre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti.

Su Goal sarà possibile seguire in tempo reale la diretta testuale di Sassuolo-Genoa. Gli aggiornamenti inizieranno in mattinata, con le notizie sulle probabili formazioni e quant'altro. Alle 19.30 poi il calcio d'inizio ed il vero e proprio commento testuale della partita.

Nel Sassuolo Toljan verso una maglia a destra in difesa, con Peluso pronto ad affiancare Ferrari. Bourabia in mediana con Locatelli, tra le linee Berardi, Djuricic e Traorè a sostegno di Caputo.

Genoa col 3-5-2: Ankersen potrebbe conservare una maglia, centrocampo folto con Behrami e Lerager ai lati di Schone, di punta Pandev insieme a Pinamonti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti.