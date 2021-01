Sassuolo-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Genoa a confronto nel 16° turno di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni e le indicazioni per guardare il match in tv e streaming.

SASSUOLO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

La procede a passi spediti in questo nuovo 2021: ritmi indiavolati per tutti, compreso il Sassuolo di Roberto De Zerbi, atteso dal confronto contro il Genoa di Davide Ballardini.

Emiliani ridimensionati dalla cinquina subita al 'Gewiss Stadium' contro una straripante e scivolati fuori dalla zona , campanello d'allarme da non sottovalutare in vista del prosieguo del campionato.

Un punto d'oro invece per i liguri, bravi a strappare un 1-1 alla nell'ultimo turno: decisivo il goal di Destro, utile per rispondere a Immobile, a segno su calcio di rigore nel primo tempo del 'Ferraris'.

Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Altre squadre

Ha sorriso ai neroverdi l'ultimo precedente giocato al 'Mapei Stadium' il 29 luglio scorso: secco 5-0 e Caputo mattatore con una doppietta; di Traorè, Berardi e Raspadori le altre reti per sigillare la 'manita'.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Sassuolo-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-GENOA

La sfida tra Sassuolo e Genoa sarà disputata mercoledì 6 gennaio 2021 nello scenario del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio previsto per le ore 15.

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 256 del satellite).

La diretta di Sassuolo-Genoa sarà disponibile su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come tablet, pc e smartphone semplicemente scaricando l'applicazione dedicata.

L'altra alternativa si chiama Now TV, piattaforma che permette di accedere alla programmazione di Sky acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione.

Qui su Goal troverete la diretta testuale di Sassuolo-Genoa, utile per non perdersi nemmeno un aggiornamento: restate sintonizzati a partire dagli annunci delle formazioni titolari, fino al racconto dettagliato e in tempo reale degli avvenimenti più importanti all'interno dei 90 minuti.

Nel Sassuolo tornerà dal 1' Djuricic, finito in tribuna a Bergamo: assieme a lui sulla trequarti Berardi e Boga, con Caputo insidiato da Defrel come terminale offensivo. Possibile avvicendamento sulle corsie esterne della difesa, con Toljan e Rogerio al posto di Müldür e Kyriakopoulos. In mediana spazio a Obiang, favorito su Magnanelli, per affiancare Locatelli.

L'articolo prosegue qui sotto

In attacco Ballardini potrebbe dare fiducia dal 1' a Shomurodov, autore dell'assist per la rete di Destro contro la Lazio. Ballottaggio Ghiglione-Zappacosta sull'out di destra (ancora favorito il secondo), Czyborra verso la conferma a sinistra. Radovanovic rimpiazzerà al centro della difesa l'infortunato Zapata, mentre a centrocampo Lerager potrebbe avvicendare Rovella.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro.